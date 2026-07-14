鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-14 11:18

高盛多名信用交易員與策略師上週密集發出警訊，指出科技巨頭為搶進 AI 競賽而瘋狂發債，已讓全球投資級公司債市場陷入「消化不良」的險境，市場承接新增供給的能量正快速枯竭，一旦裂縫擴大，衝擊恐從債市蔓延至股市。

AI債務泡沫要破了？高盛：市場承接能力正逼近臨界點。(圖：Shutterstock)

高盛投資級債券交易員 Jeffrey Papai 指出，過去一個月 AI 相關企業合計 750 億美元的發債量已讓市場「疲於奔命」，帶動高盛追蹤的 AI 債券利差指標單週擴大 22 個基點。

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更值得警惕的是，如今僅需 250 億美元的新增供給，就足以讓市場陷入被動，遠低於過去 750 億美元的壓力門檻。

高盛衍生性商品交易主管 Brian Garrett 則直言，信用交易台內部已出現「慘烈」等字眼，與同期標普 500 指數僅在 30 個基點窄幅區間震盪形成罕見的股債背離。

這股壓力已具體反映在個股利差上。上週 Alphabet 十年期公司債利差擴大 0.12 個百分點，Meta 同天期債券利差揚升 0.16 個百分點。

相較之下，彭博資料顯示整體投資級債券同期平均利差僅上升 0.02 個百分點，顯示超大規模雲端服務商板塊正明顯與大盤脫鉤。

科技巨頭的發債腳步，早已超出市場先前預估的上限。《華爾街日報》報導指出，被歸類為「AI 超大規模服務商」的六家公司，包括 Alphabet(GOOGL-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、Meta(META-US) 、甲骨文 (ORCL-US) 、輝達 (NVDA-US) 與 SpaceX(SPCX-US) ，今年迄今已在全球債市累計發行約 2440 億美元公司債，較去年全年 1080 億美元成長逾一倍，更是 2024 年 170 億美元發行量的 14 倍以上。

摩根士丹利統計顯示，這些公司的整體槓桿率從 2025 年第三季的 0.9 倍，在短短兩季多內飆升至目前 1.8 倍，已超越整個能源產業的槓桿水準，且每季仍以約 0.3 倍的速度攀升。

若以存續期加權（DV01）計算，加計三家主要晶片廠商在內的 AI 相關發行人，占投資級指數比重已達 9%，且持續上升；單以亞馬遜、Meta、谷歌、微軟與甲骨文五家公司計算，目前已佔整個美元投資等級債券指數的 4%。

資金缺口有多大？高盛算給你看

高盛信用策略主管 Amanda Lyman 測算，即使將超大規模服務商的槓桿水準拉高至與美國大型銀行相當，理論上也僅能再釋出約 5100 億美元的舉債空間。

然而，高盛股票研究團隊預估，五大超大規模服務商在 2025 至 2030 會計年度間的 AI 資本支出合計將高達 5.8 兆美元。

Papai 指出，AI 相關債券占整體投資級市場發行量的比重，已從 2024 年約 1%, 一路攀升至 2025 年約 7%，並在 2026 年上半年進一步衝上約 18%；若只看 15 年期以上的長天期發行，比重更高達 42%。

他坦言「投資人的新增承接能力已大幅萎縮」，並列出市場要順利消化下一輪資本支出所需的幾項條件：發行方放緩步調並釋出更清晰的前瞻指引、發債幣別與天期更加分散、銀行直接放款與私募信貸承接更多份額，以及利差進一步走闊以吸引新買盤。

但他也承認,「利差走闊」這條路本身自相矛盾。一旦 AI 公司債出現全面性賣壓，恐怕會直接衝擊股市，並蔓延至更廣泛的投資級債市。

為何非借不可？現金流缺口是根源

超大規模服務商之所以持續大舉舉債，根本原因在於資本支出早已超出自身現金流負擔能力。

Apollo 首席經濟學家 Torsten Slok 警告，科技業以外企業的獲利率至今未見改善，AI 企業的高估值完全建立在「標普 493 成分股獲利率終將大幅躍升」的預期之上。

若 AI 帶來的生產力提升需要五年而非五個月才能兌現，目前已按「即時獲利成長」定價的股市恐將面臨痛苦的重新定價。

Slok 並提到，token 價格持續下滑，加上中國 AI 模型在全球使用量上已超越美系產品，都將對超大規模服務商的自由現金流前景構成額外壓力，一旦 AI 投資報酬兌現時間晚於預期，恐引發現金流不如預期、科技股遭拋售、信評遭下調的三重連鎖效應。

美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 也將「AI 資本支出縮減」列為當前市場最大尾部風險，示警路徑為：債市「義警」率先切斷資金活水，迫使企業轉向股權融資並裁員。目前，Meta、微軟、亞馬遜已分別裁員 13%、10% 與 9%。

歷史重演？半年前已上演過一次「有驚無險」

這並非 AI 債務市場首度逼近臨界點。

今年 5 月初，英國《金融時報》曾報導，摩根大通、摩根士丹利與三井住友銀行（SMBC）等機構正積極尋求分散資料中心相關債務風險，顯示核心買家對供給湧入已生抵觸情緒。

然而該報導刊出約 48 小時後，高盛隨即發布《解碼代理經濟》研究報告，改口預測 AI 代理將帶動大型語言模型獲利率大幅躍升，足以保障債券本息，一舉平息當時的緊張情緒，反而催生更大規模的新一輪發債。

亞馬遜 3 月完成 370 億美元發債（史上第四大企業債發行案）、7 月再發 250 億美元；SpaceX 更在 IPO 後數日即以 250 億美元公司債叩關債市。

如今，交易台口中的「慘烈」警訊，似乎預示這套敘事的支撐力道正在減弱。