鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-14 10:10

美光科技 (MU-US) 股價在週一（13 日）交易中承壓，成為眾多承壓的晶片股之一，收盤下跌 4.32%，收於 937 美金。此波跌勢與南韓記憶體大廠 SK 海力士（SK Hynix）股價重挫有關，該公司在首爾股市單日暴跌 15%，寫下歷史新高跌幅。

根據《TipRanks》報導，這波拋售潮發生在 SK 海力士上週五（10 日）風光登陸華爾街之後。該公司此次募資達 265 億美元，創下外國企業在美國史上最大規模的上市案。

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然而，就在掛牌後不久，一家南韓券商發布報告稱，由於 HBM4（第四代高頻寬記憶體）出貨進度放緩，預估 SK 海力士第二季獲利將較市場預期低 8%。

此消息迅速引發市場對整個高漲記憶體產業的擔憂，進而拖累全球同業股價。

自六月下旬觸及高點以來，晶片類股近期經歷劇烈波動，市場憂心雲端服務巨頭為因應龐大的 AI 基礎建設投資，可能須擴大舉債融資。任何顯示 AI 支出降溫的跡象，都可能對整個產業造成沉重壓力。

儘管如此，市場需求依然強勁，加上供給端受限，美光上週宣布計畫投資最高 30 億美元，強化美國半導體供應鏈。

這項計畫包括向台灣環球晶 (6488-TW) 提供 5 億美元的策略性融資，並簽署一份為期 10 年的供應協議，確保可取得該公司位於德州謝爾曼（Sherman）廠生產的先進 300 毫米矽晶圓。該廠也是目前美國唯一一家獲《晶片法案》（CHIPS Act）計畫支持、可供應先進 300 毫米原始矽晶圓的供應商。

剩餘的 30 億美元將用於未指明的戰略投資，目標是確保長期供應無虞，惟相關協議仍待敲定最終條款。

此項計畫也獲得美國政府大力支持，包括商務部、美國貿易代表署以及德州國會議員等，皆將此視為強化本土製造與提升供應鏈韌性的重要一環。

記憶體供應長期被視為全球半導體供應鏈的關鍵瓶頸之一。華爾街排名前 1% 的分析師、Wedbush 分析師 Matt Bryson 指出，這項投資可能反映出美光認為，矽晶圓供應將成為半導體產業下一個潛在瓶頸。

隨著 2028 年至 2030 年間記憶體與邏輯晶片產能持續擴張，市場對矽晶圓的需求預料將大幅增加，使長期供應協議的戰略價值進一步提升。

Bryson 認為，儘管整體產業龐大的資本支出終將導致產能過剩，但業者持續宣布投資計畫，顯示客戶仍預期「未來需求將更為強勁」，可能有助延續當前的產業上升週期，但同時也提高了未來供給過剩的風險。

他並指出，美光與美國政府保持密切合作，並持續擴大美國本土製造布局，有助於降低聯邦政府更積極介入解決記憶體供應短缺問題的可能性。

整體而言，Bryson 給予美光「跑贏大盤」評級，並將目標價訂為 1,400 美元，代表該股未來數月仍有約 50% 的上漲空間。