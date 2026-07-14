AI晶片股為何突然大跌？SK海力士、美光領跌 專家：不是基本面惡化

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-14 14:10

人工智慧（AI）概念晶片股的緊張情緒週一（13 日）再度浮現。南韓 SK 海力士股價大幅下挫，引爆全球半導體類股同步走跌。

AI晶片股為何突然大跌？SK海力士、美光領跌。(圖：Shutterstock)

根據《晨星》報導，美股記憶體大廠 SanDisk (SNDKV-US) 重挫 12.63%，收於 1,673.97 美元，美光科技 (MU-US) 下跌 4.32%，收於 937 美元，英特爾 (INTC-US) 也下滑 6.12%，收於 103.1 美元。

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歐洲晶片股跌勢在上午盤中稍有收斂，但整體仍明顯走弱。半導體廠英飛凌（Infineon Technologies）與意法半導體（STMicroelectronics）分別下跌 2.91% 與 0.71%；荷蘭半導體設備供應商同樣走跌，其中身為歐洲市值最高企業、生產半導體曝光機的艾司摩爾（ASML）下跌 1.80%，另一家設備廠貝思半導體（BE Semiconductor）則下挫 3.25%。

儘管跌勢劇烈，Raymond James 證券研究部門主管 Amish Patel 表示，目前並未找到 SK 海力士股價下挫的明確導火線。

他說，這波下跌「主要是部位調整與市場情緒所驅動，而非基本面出現任何實質變化的反應」。

這波新一輪賣壓，進一步延續了近期記憶體股的劇烈波動。市場目前正激烈討論，記憶體晶片需求是否已接近高峰，抑或 AI 基礎設施持續快速擴建，將使超大規模雲端服務商願意在更長一段時間內，持續支付高價採購晶片。

瑞士瑞訊集團（Swissquote）高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 在給客戶的報告中指出，記憶體晶片類股之所以出現如此驚人的漲幅，是因為「AI 需求似乎營造出一種錯覺，讓這個歷來以景氣循環大起大落著稱的產業，彷彿能夠永久停留在繁榮階段」。

她並警告：「記憶體晶片價格的波動性仍然過高，目前的價格走勢難言可持續。」

Global X ETFs 投資策略師 Andrew Ye 則表示，即便沒有足以撼動市場的重大消息，槓桿交易者的大規模參與，也會讓市場情緒的轉變引發劇烈的價格波動。