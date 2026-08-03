鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-04 07:00

Palantir 第二季營收達 19.4 億美元，較去年同期成長 93%，優於分析師預估的 18.1 億美元。每股盈餘 (EPS) 為 0.41 美元，同樣高於市場預期的 0.34 美元。

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Palantir 執行長 Alex Karp 表示，隨著市場興起「主權 AI」趨勢，加上公司持續與輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 合作，帶動客戶需求大幅增加。越來越多企業希望能夠完全掌控自己的 AI 模型與資料。

Karp 指出，目前許多企業導入 AI 的方式，是將公司「獨有的營運模式、核心競爭力」遷移到大型 AI 模型中，而這正是許多企業抱持疑慮的原因。

相較之下，Palantir 提供方案允許客戶在自己的基礎設施上部署、客製化並運行 AI 模型，同時完整保有資料所有權。

財報公布後，Palantir 股價在周一盤後交易大漲。不過，今年以來 Palantir 股價仍累計下跌約 25%，主要受到整體軟體股遭到拋售及估值修正影響。此前在 2025 年曾大漲超過 130%。

美國商業業務成最大成長引擎

Palantir 第二季的高速成長，主要來自美國市場，尤其是商業客戶業務。

公司第二季簽下的合約總價值達 33.7 億美元，較去年同期成長 49%。其中，美國商業客戶就占了 21.3 億美元。

美國市場營收年增 115% 至 15.7 億美元。其中，美國商業業務營收更大增 149%，達 7.64 億美元。

Palantir 財務長 David Glazer 表示，目前美國市場已占公司整體營收 81%，高於去年同期的 73%。

第二季調整後自由現金流達 12.2 億美元，也是 Palantir 首次單季突破 10 億美元。

Q3 與全年財測皆優於市場預期

展望第三季，Palantir 預估營收將介於 21.60 億至 21.64 億美元之間，明顯高於華爾街原先預估的 20.02 億美元。

由於美國商業業務持續強勁，公司同步將 2026 年全年營收預測上調近 5 億美元。目前預估全年營收將介於 81.50 億至 81.58 億美元。

近來 AI 產業針對許多議題展開激烈討論，Palantir 也公開表達自身立場。公司批評市場追逐所謂「tokenmaxxing」(過度追求 Token 使用量) 的風氣，並支持採用開放權重模型 (Open-weight Models)。

Karp 表示，「我們派駐客戶現場的工程師不是在賣 Token。」