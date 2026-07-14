南韓央行駁斥半導體見頂論！AI驅動需求持續超越供給、SK海力士股價暴跌

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-14 18:00

韓股近期持續走跌，南韓記憶體巨頭 SK 海力士 (SKHY-US) 的暴跌更是使市場瀰漫的「晶片景氣是否已經見頂」的疑慮。不過，南韓央行 週一（13 日）出面澄清，強調全球半導體市場目前仍處於供不應求狀態，此輪由 AI 需求驅動的超級週期預期仍將延續一段時間。

南韓央行駁斥半導體見頂。(圖：Shutterstock)

南韓央行 13 日指出，由於 AI 基礎設施投資帶動需求大幅攀升，但供給端擴張速度明顯跟不上腳步，當前半導體上行週期依然完好無損。

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值得注意的是，這項判斷已較該行先前「擴張週期將延續至 2026 年」的預測更進一步，暗示景氣延伸的時間窗口可能比外界預期更長。

回顧去年 11 月，時任調查局局長、現任南韓央行副行長 Lee Ji-ho 在經濟展望發布會上曾表示，半導體週期「可能延續至 2026 年」，但對於能否延伸至 2027 年則態度保留。

南韓央行進一步分析，本輪半導體擴張週期自 2023 年 3 月啟動至今已持續 40 個月，已超過 2000 年至 2020 年間五次擴張週期平均 29 個月的歷史均值。

該行同時強調，本輪週期的強度也明顯優於過往水準。南韓央行在書面答復中寫道，當前半導體景氣是受到全球資料中心等 AI 基礎設施投資的拉動，呈現出遠超以往擴張期的強勁勢頭。

與過去的週期相比，本輪擴張背後的驅動邏輯也存在本質上的差異。南韓央行認為，此次擴張是由企業在「AI 將從根本上重塑產業生態系統」的預期下，展開競爭性投資所主導，而非單純由消費性電子產品或傳統 IT 需求所拉動。

在供給端方面，南韓央行將供給擴張受限視為支撐本輪景氣得以持續的關鍵因素之一。

該行解釋指出，高效能產品的技術門檻高，量產需要相當長的時間；再加上目前市場需求以高頻寬記憶體（HBM）等客製化產品為主導，使供給擴張的速度受到的制約比以往週期更加明顯。

這項結構性特徵代表，即便需求端出現波動，供給端也難以在短期內形成過剩壓力，進而為價格與景氣提供一定程度的緩衝空間。

今年 1 月，前任南韓央行行長李昌鏞（Rhee Chang-yong）在記者會上也曾表達審慎樂觀的立場，稱「無論 AI 產業最終誰勝出，半導體都是必需品」，並預計相關產業「至少在未來一年內前景向好」。

SK 海力士股價暴跌

上週五（10 日），SK 海力士才風光在那斯達克敲鐘，完成美國存託憑證（ADR）發行，掛牌首日股價一度大漲逾 12%。

然而，好景不常，週一（13 日）韓股一開盤，SK 海力士隨即大幅低開，盤中跌幅持續擴大，終場重挫超過 15%，收在每股 184.4 萬韓元，是 SK 海力士自 6 月 11 日以來，時隔約一個月再度失守 200 萬韓元整數關卡。

週二（14 日），SK 海力士韓股續跌，盤中下跌逾 4％。

若從歷史高點來看，SK 海力士股價已回落近 40%，總市值跌破 9000 億美元；同期三星電子自 6 月 19 日高點以來也已重挫超過 30%。

這波暴跌不僅重創 SK 海力士本身，也連帶拖累南韓股市觸發熔斷機制，並進一步波及整個亞洲記憶體概念股。

追蹤三星電子與 SK 海力士的兩檔槓桿型 ETF 首當其衝，前者單日重挫逾 20%，後者更暴跌 33%；若拉長時間來看，自 6 月 26 日起算的 11 個交易日內，追蹤海力士的槓桿 ETF 累計跌幅已高達 67%。

導火線：券商財測不如市場預期

市場普遍認為，這次暴跌的第一根導火線來自南韓本土券商韓國投資證券（KIS）當天發布的一份報告。該報告指出，SK 海力士今年第二季合併營業利益恐將略遜於市場共識。

KIS 預估，SK 海力士第二季營收約 80.9 兆韓元，營業利益約 60.4 兆韓元，季增幅分別達 54% 與 61%，年增幅更高達 264% 與 556%。

數字本身其實相當亮眼，但比起市場原先預期的 65 兆韓元營業利益，仍低了約 8%，這個落差成為引爆投資人焦慮的關鍵。

KIS 分析師蔡敏淑指出，SK 海力士的高頻寬記憶體（HBM）營收占比雖高於同業，平均售價漲幅卻反而不及產業平均。她解釋，記憶體產業正逐步轉向以三到五年長約為核心的營運模式，企業估值的重點已不再是單季平均售價的漲跌幅度，而是高獲利能否長期維持。

由於 HBM 多半透過長期供貨協議鎖定價格，短期內較不易隨現貨市場價格劇烈波動；相對地，傳統 DRAM 與 NAND 閃存在市況上漲時，售價彈性反而更大。

KIS 同時預估，第二季 DRAM 與 NAND 快閃記憶體均價將分別季增約 30% 與 50%，並認為隨著 HBM4 可望於第三季正式進入量產，SK 海力士的售價漲幅有機會逐步回歸產業平均水準。

該行也強調，長約雖限制了短期價格的爆發力，卻換來獲利穩定性的提升，有助降低記憶體產業長期以來的景氣循環波動；儘管如此，市場對估值邏輯的重新定價，仍將更看重獲利的持續性，而非單季的獲利規模。

值得留意的是，KIS 雖預估 SK 海力士第二季營業利益率將寫下 74.6% 的歷史新高，並看好此後逐季走揚，同時維持 380 萬韓元目標價與「增持」評等，強調此次報告調整並不代表獲利惡化或產業成長趨緩，但投資人顯然對「不如預期」四個字反應激烈，隔日便展開拋售潮。

除了財測落差之外，也有部分分析師提出不同解讀。南韓 NH 投資證券資深分析師 Ryu Young-ho 認為，SK 海力士完成美股掛牌後，部分投資人選擇趁勢獲利了結，是造成股價回檔的另一項因素。

韓股估值跌破金融海嘯水準

《彭博》13 日的報導則從更宏觀的角度指出，截至 7 月 9 日，韓國綜合指數（KOSPI）未來 12 個月本益比僅 6.35 倍，甚至低於 2008 年 10 月 26 日金融海嘯最嚴峻時期的 6.82 倍。

相較去年 10 月 27 日創下的 52 週高點 11.98 倍，目前估值幾乎腰斬，顯示韓股整體評價水準已跌至比金融海嘯時期還低的位置。

《彭博》分析認為，更深層的原因在於全球機構投資人正系統性地調整持股，逐步撤離「AI 半導體」這個單一賽道。

市場上兩股疑慮持續壓抑半導體類股信心：一是雲端業者對 AI 基礎建設的投資是否過熱，二是各大科技公司紛紛加速自研 AI 晶片、可能侵蝕現有供應商的市占。

包括摩根大通資產管理、GMO、景順（Invesco）等機構，如今普遍採取分散配置策略，在保留 AI 受惠股部位的同時，降低單一標的過度集中的風險。

GMO 投資組合經理 Warren Chiang 表示，個股持股過度集中對任何一位組合經理人而言都稱不上理想，因此團隊持續尋找更多元的投資機會，同時留意各類資產本身潛藏的風險。

景順亞太暨新興市場股票聯席主管則透露，自己今年以來已將三星電子的持股大砍逾六成，把資金轉往南韓本地非科技類股，理由是產業競爭加劇、產能持續擴張，加上記憶體產業本身固有的景氣循環特性，長期而言半導體類股的超額報酬空間恐將收斂。

市場人士普遍認為，本月各大科技巨頭陸續公布的資本支出計畫，將是牽動半導體製造業者股價走勢的關鍵變數，三星電子與 SK 海力士的後市表現，勢必與這些指標科技公司的財報訊號高度連動。

《華爾街日報》先前也分析指出，只要有一家大型科技公司釋出削減 AI 基礎建設投資的訊號，恐慌情緒便可能迅速蔓延至整個科技股板塊。

《巴隆周刊》則補充，主要科技公司在 AI 資料中心的投入規模，早已超出自身現金流所能負擔的範圍，後續相關成本恐怕只會持續攀升。