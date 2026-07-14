鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-14 11:40

美伊簽署諒解備忘錄不到一個月，衝突再起，但雙方軍事行動皆刻意避開對方核心設施與本土，斡旋談判也從未真正中斷。分析稱，市場正在交易的，並非戰爭全面重啟，而是一場「邊打邊談」的可控升級博弈。

美伊為何「邊打邊談」？分析揭市場最新定價邏輯。(圖：Shutterstock)

布蘭特原油週一（13 日）亞洲盤單日跳漲 4%，重返每桶 79 美元；西德州中質油同步站上 74 美元。點燃漲勢的是美軍一週內對伊朗發動的第四輪空襲，以及伊朗革命衛隊隨後宣布「即日起關閉」荷姆茲海峽，而這距離美伊簽署諒解備忘錄，還不到一個月。

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分析人士指出，這既非戰爭全面重啟，也稱不上停火。荷姆茲海峽每日通行船數已從開戰前的 130 艘暴跌至個位數，海運數據商 Kpler 統計，上週日僅 6 艘船隻通過。

市場真正面對的問題是，這究竟是一場戰爭，還是一場精心計算、雙方都在利用的博弈？

市場已摸出規律：漲 2 到 4 美元、吐回一部分、原地盤整

過去幾週，市場已對這類衝突形成固定反應模式：每逢升級訊號，包括海峽關閉、美軍打擊、伊朗報復，布蘭特原油便上跳 2 至 4 美元；一旦斡旋方釋出善意、技術性談判恢復，油價又回吐部分漲幅，最終在新價位橫盤，等待下一波脈衝。

6 月備忘錄簽署後，布蘭特原油曾自 78 美元滑落至 72 美元附近；一週後衝突再起，又拉回 79 美元。目前 72 至 79 美元的區間，正是市場為「邊打邊談」給出的定價。

IG 市場分析師 Tony Sycamore 指出，這波漲幅「相對溫和」，顯示市場將此輪衝突定性為「脆弱停火框架內的升級」，而非「停火徹底崩潰」；澳盛銀行（ANZ）分析師則提醒，市場原本期待衝突能快速降溫，恐因週末情勢升溫而落空。

分析認為，真正能推動油價突破此區間的，並非第四輪、第五輪打擊本身，市場對此已逐漸「脫敏」，而是任何一方打破「可控升級」默契：例如伊朗真正擊中美軍驅逐艦，或美方真正炸毀哈爾克島石油出口終端。

屆時市場將被迫重新評估情勢，漲幅恐非 4% 可以打發。

傳導鏈已啟動：油價牽動通膨預期，逼近升息機率破七成

即便油價仍在 72 至 79 美元區間拉鋸，一條傳導鏈已然被啟動。

美伊衝突爆發前，市場對聯準會（Fed）年內升息的定價幾近於零；上週末，兩年期美債殖利率攀升至 2025 年以來新高的 4.24%，升息機率已飆破 75%。

這條鏈條大致為：油價上漲→通膨預期上修→聯準會更難降息→全球風險資產估值承壓。分析指出，這條傳導鏈無須等油價突破 80 美元才啟動，而是隨著每一次油價跳漲不斷被重新定價。

週一亞洲市場已提前上演一幕：布蘭特原油大漲 4%，黃金回落至 4060 美元附近，南韓 KOSPI 指數更一度觸發熔斷機制。

油價每一次脈衝式上行，衝擊的不只是能源類股，更壓縮所有仰賴低利率環境支撐的資產空間。

三項後續觀察指標

分析人士建議，投資人可鎖定以下指標研判走勢：

一、荷姆茲海峽實際通行數據，而非官方聲明： Kpler、Windward 等機構的每日監測，較雙方社群媒體聲明更具參考價值。通行船數若自個位數回升至一、二十艘，顯示情勢降溫；若持續維持個位數甚至掛零，油價恐脫離目前脈衝區間。

二、斡旋方的用詞，而非會談層級： 巴基斯坦、卡達、阿曼任一方一旦表態「雙方同意恢復技術性談判」，油價可能率先回落 1 至 2 美元；談判形式若從間接會談升級為面對面、再升至高層級對話，每一階段都可能是油價走跌的訊號。

三、本週美國 CPI 數據與聯準會官員國會證詞： 若 CPI 數據優於預期、官員談話偏鷹派，「油價牽動升息」的鏈條恐怕不只是 1 至 2 美元的波動，而可能重新改寫整體風險資產的定價座標。

備忘錄為何撐不過一個月

分析稱，美伊雙方 6 月 17 日簽署的諒解備忘錄，從一開始便是各自表述的文件。備忘錄僅要求伊朗「盡最大努力」在 60 天內確保商船安全通行，以換取美方停火並逐步解除制裁，措辭模糊到雙方都能簽字，也模糊到雙方都能指控對方違約。

伊朗的解讀是：美方等於默認伊朗對海峽具有管理權，船隻須向伊朗報備、行駛指定航線，60 天內暫免收費。

美方的解讀則完全相反：海峽理應恢復戰前完全自由通行的狀態，伊朗無權片面管控航道，更遑論收費。

雙方對「荷姆茲海峽究竟歸誰管」看法南轅北轍，而備忘錄對此隻字未提。

7 月 7 日，一艘關閉自動識別系統、試圖行駛「未經核准」航線的商船進入海峡，遭伊朗開火示警；美方隨即取消才生效 15 天的伊朗石油制裁豁免，並展開一週內四輪、累計打擊逾 300 個目標的軍事行動。

「可控升級」：雙方都在打，卻沒人全力壓上

這場衝突呈現一項反直覺特徵：交火激烈，但雙方都未真正傾全力投入。

美軍一週內雖打擊逾 300 個目標，卻集中於防空系統、飛彈陣地、彈藥庫與海岸雷達等軍事設施，未觸及核設施、民用基礎建設，更未攻擊伊朗的石油出口終端。

伊朗的反擊同樣有所節制。飛彈與無人機鎖定美軍在約旦、巴林、科威特、卡達的駐軍基地，未觸及美國本土或以色列。伊朗新任最高領袖穆吉塔巴雖放話要為父報仇，實際行動的力度卻遠不及言辭激烈。

分析指出，雙方都需要以軍事行動製造談判籌碼，卻都承擔不起衝突全面失控的後果。

對伊朗而言，荷姆茲海峽控制權是手中唯一能撬動美方讓步的籌碼，因此不斷釋出「不談判、海峽就停擺」的訊號；對美方而言，期中選舉壓力與居高不下的通膨，使原油每上漲 10 美元，就進一步侵蝕總統的政治資本，但示弱同樣不是選項。

於是，這形成一種微妙平衡。雙方在戰場上互丟飛彈，談判桌上卻仍暗通款曲。

巴基斯坦、卡達、阿曼的斡旋從未真正中斷；美方一方面宣稱「停火已經結束」，一方面又表示「談判仍可繼續」；伊朗一邊宣布海峽關閉，一邊由革命衛隊海軍發布航行許可指南。