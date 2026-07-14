鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-15 01:00

日本軟銀集團 (SoftBank Group) 執行長孫正義周二 (14 日日) 表示，到 2040 年以前，全球每年將需要投入 5 兆美元發展人工智慧 (AI)，有關 AI 正在形成泡沫的說法簡直「荒謬」。

駁AI泡沫說荒謬！孫正義預言2040年占全球GDP兩成 100兆個AI代理人將接管世界 (圖:Shutterstock)

軟銀過去兩年大規模布局 AI，希望成為 AI 時代的核心平台，除了向 OpenAI 投入數百億美元資金，也持續為資料中心提供融資，並投資多家機器人公司。

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孫正義周二在軟銀年度企業大會說示：「每年需要 5 兆美元，也就是約 800 兆日元，你可能會覺得這是在胡說，但我有信心，這就是未來所需的投資規模。」

他說：「這樣的商業模式是可行的，因為到了 2040 年，如果 AI 創造的收入占全球國內生產毛額 (GDP) 的 20%，那麼每年投入 800 兆日元只能算是四捨五入的誤差。」

孫正義並未說明 5 兆美元是怎麼估算出來的，也未解釋為何預估 AI 將占全球 GDP 的 20%。

孫正義因大膽押注顛覆性科技而聞名，經常發表充滿熱情的演說，描繪新技術的發展前景。

AI 企業估值近年來快速攀升，各家公司為了建設 AI 基礎設施而大幅增加資本支出，卻不免引發市場質疑，這些企業未來是否能夠創造足夠的投資報酬。

對此，孫正義表示：「若問 AI 是不是泡沫，根本就是荒謬。我認為提出這個問題的人，根本不了解 AI 真正代表的是什麼。」他再次重申自己對 AI 前景的樂觀看法。

目前，軟銀最重大的投資押注仍是 ChatGPT 開發商 OpenAI，其到 2026 年底前對 OpenAI 的累計投資金額將超過 600 億美元。

為了支撐 AI 發展，孫正義預估，到 2040 年，AI 資料中心所需的發電能力將達 3TW，相當於目前全球總發電量的 1.8 倍。他認為初期主要依賴天然氣發電，但最終將由核融合 (nuclear fusion) 扮演主力。

孫正義說：「馬斯克認為未來會利用太空太陽能，也許兩種方式都會存在。但如果你問我，我認為地球上的核融合將會是成本更低、也更乾淨的能源來源。」

孫正義也描繪了 2040 年的願景，他表示，屆時社會將擁有 100 兆個 AI 代理人 (AI agents)，它們能夠自行做出決策、執行任務，並彼此溝通協作。