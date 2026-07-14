駁AI泡沫說荒謬！孫正義預言2040年占全球GDP兩成 100兆個AI代理人將接管世界
鉅亨網編譯余曉惠
日本軟銀集團 (SoftBank Group) 執行長孫正義周二 (14 日日) 表示，到 2040 年以前，全球每年將需要投入 5 兆美元發展人工智慧 (AI)，有關 AI 正在形成泡沫的說法簡直「荒謬」。
軟銀過去兩年大規模布局 AI，希望成為 AI 時代的核心平台，除了向 OpenAI 投入數百億美元資金，也持續為資料中心提供融資，並投資多家機器人公司。
孫正義周二在軟銀年度企業大會說示：「每年需要 5 兆美元，也就是約 800 兆日元，你可能會覺得這是在胡說，但我有信心，這就是未來所需的投資規模。」
他說：「這樣的商業模式是可行的，因為到了 2040 年，如果 AI 創造的收入占全球國內生產毛額 (GDP) 的 20%，那麼每年投入 800 兆日元只能算是四捨五入的誤差。」
孫正義並未說明 5 兆美元是怎麼估算出來的，也未解釋為何預估 AI 將占全球 GDP 的 20%。
孫正義因大膽押注顛覆性科技而聞名，經常發表充滿熱情的演說，描繪新技術的發展前景。
AI 企業估值近年來快速攀升，各家公司為了建設 AI 基礎設施而大幅增加資本支出，卻不免引發市場質疑，這些企業未來是否能夠創造足夠的投資報酬。
對此，孫正義表示：「若問 AI 是不是泡沫，根本就是荒謬。我認為提出這個問題的人，根本不了解 AI 真正代表的是什麼。」他再次重申自己對 AI 前景的樂觀看法。
孫正義過去曾因早期投資中國電商巨擘阿里巴巴 (BABA-US)，以及將蘋果 (AAPL-US)iPhone 引進日本市場而大獲成功，但也曾押注最終破產的共享辦公室業者 WeWork，未能實現市場期待。
目前，軟銀最重大的投資押注仍是 ChatGPT 開發商 OpenAI，其到 2026 年底前對 OpenAI 的累計投資金額將超過 600 億美元。
為了支撐 AI 發展，孫正義預估，到 2040 年，AI 資料中心所需的發電能力將達 3TW，相當於目前全球總發電量的 1.8 倍。他認為初期主要依賴天然氣發電，但最終將由核融合 (nuclear fusion) 扮演主力。
孫正義說：「馬斯克認為未來會利用太空太陽能，也許兩種方式都會存在。但如果你問我，我認為地球上的核融合將會是成本更低、也更乾淨的能源來源。」
孫正義也描繪了 2040 年的願景，他表示，屆時社會將擁有 100 兆個 AI 代理人 (AI agents)，它們能夠自行做出決策、執行任務，並彼此溝通協作。
他說：「我們將從一個以人類為中心的世界，轉變為一個以 AI 代理人為中心的世界。人類作為地球最高等生命形式的時代將劃下句點。無論人們喜不喜歡，這件事都會發生，而且無法阻止。」
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