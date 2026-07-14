鉅亨網新聞中心 2026-07-14 15:50

南韓央行周一 (13 日) 發文，強勢反駁市場對於半導體景氣已經見頂的擔憂，明確指出由人工智慧 (AI) 驅動的「超級周期」(Super Cycle) 預計將持續更長時間，這項判斷較央行先前的預測更為樂觀。

央行在提交給國民力量黨議員朴成勳的書面答覆中表示，由於 AI 基礎設施投資帶動需求大幅增長，而供給​​擴張速度明顯滯後，當前半導體上行周期依然完好。

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央行指出，當前半導體市場仍處於嚴重的供不應求狀態。本輪擴張周期自 2023 年 3 月啟動，至今已持續約 40 個月，大幅超越 2000 年至 2020 年間五次擴張期平均 29 個月的歷史水準。

央行稱，與以往由消費性電子 (如手機、電腦) 帶動的周期不同，此次景氣是由全球資料中心等 AI 基礎設施的「競爭性投資」所主導，企業正積極應對 AI 重塑產業生態系統的根本性變化。

在供給側方面，南韓央行認為供給擴張受限是支撐景氣續旺的關鍵因素。由於目前市場由高頻寬記憶體 (HBM) 等客製化產品主導，這類高端產品技術難度極高，且量產需要較長時間，導致供應端擴張的速度明顯滯後於需求。這種結構性特徵意味著即便需求出現微幅波動，供給端也難以在短期內形成過剩壓力，為半導體價格提供了堅實的緩衝。

強韌的半導體景氣也為南韓的貨幣政策提供了底氣。南韓 6 月份出口總額達 1,022.5 億美元，創下歷史新高，其中半導體出口幾乎翻了三倍，達到 448.2 億美元。