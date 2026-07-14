美光迎最強對手 SK海力士赴美上市改寫AI投資版圖

鉅亨網新聞中心 2026-07-14 12:26

AI 基礎建設投資持續推升高頻寬記憶體 (HBM) 需求，也讓 AI 記憶體市場競爭正式進入新階段。隨著 SK 海力士 (SKHY-US) 完成那斯達克上市，美光 (MU-US) 過去作為美國投資人布局 AI 記憶體的主要標的，如今迎來最直接的競爭對手，華爾街焦點也從「是否投資 AI 記憶體」轉向「該選擇哪一家」。

（圖：Shutterstock)

多年來，美光一直是美股投資人參與 AI 記憶體成長的重要標的，如今 SK 海力士直接赴美掛牌，讓美國投資人無須透過南韓股市，即可直接投資全球最大的記憶體晶片製造商之一，進一步擴大 AI 半導體投資版圖。

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兩家公司目前都是輝達 (NVDA-US) 最新 AI 加速器高頻寬記憶體 (HBM) 的重要供應商，並同步受惠於 AI 伺服器需求快速成長。隨著全球大型雲端服務供應商 (Hyperscalers) 持續擴建 AI 資料中心，兩家公司均積極擴充產能，以搶占 AI 基礎建設商機。

市場分析指出，目前投資人關注的重點，已不再是 AI 記憶體是否具備長期成長潛力，而是美光與 SK 海力士兩家公司，誰更能受惠於 AI 浪潮。

從估值來看，兩家公司差距並不如市場原先預期般懸殊。美光目前本益比較低，股價營收比 (Price-to-Sales Ratio) 也略低於 SK 海力士；另一方面，SK 海力士的企業價值倍數 (EV/EBITDA) 則較美光更具優勢，顯示市場對兩家 AI 記憶體龍頭給予相近評價，而非將 SK 海力士視為折價選擇。

若從營運動能觀察，美光仍是華爾街最受青睞的 AI 概念股之一。根據 Benzinga Edge 評等，美光在 Momentum(動能) 獲得 99.62 分、Quality(品質)97.77 分、Growth(成長)84.67 分，反映公司營運執行力及 AI 需求帶動下的市場信心。不過，其 Value(價值) 評分僅 27.85 分，也意味市場已給予較高的成長溢價。

相較之下，SK 海力士最大的優勢在於 HBM 市場領導地位。市場普遍認為，SK 海力士是全球高頻寬記憶體技術領先者，也是輝達最重要的 HBM 供應商之一。此次赴美上市後，美國投資人可直接透過 ADR 參與其成長，不必再透過韓國交易所買賣股票。

由於 SK 海力士剛完成美國上市，目前 Benzinga Edge 尚未提供完整評等。不過，其目前估值已與美光相當接近，顯示市場對其未來成長潛力抱持高度期待。

市場人士認為，SK 海力士赴美上市的意義，不僅是又一家半導體企業 IPO，更象徵 AI 記憶體投資市場正式進入雙雄競爭時代。

目前美光仍具有成熟美股企業的優勢，並擁有強勁動能及約 6.3 倍的預估本益比；SK 海力士則提供投資人直接布局全球 HBM 龍頭的機會，且估值與美光相近。