鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-03 20:35

總統賴清德今 (3) 日接見首屆「金唐獎」得獎者及入圍者，除了肯定所有得獎者及入圍者打破社會刻板印象，努力追求理想，也感謝所有基金會及家屬的長期陪伴。賴清德提到，政府從 2024 年起推動為期 5 年的計畫，預計至 2028 年投入超過 480 億元，布建身心障礙照顧服務，今 (2026) 年上路的「長照 3.0」，也將失能身心障礙者納入服務對象。

「長照 3.0」是台灣因應超高齡社會升級的長照政策，其核心重點為擴大服務對象、放寬外籍看護家庭限制、以及導入智慧科技輔具。

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賴清德致詞時表示，長期以來很關心唐氏症者的照顧和發展，很敬佩唐氏症基金會及所有支持唐寶寶的基金會夥伴、企業與愛心家庭，「金唐獎」的設立是表揚唐氏症者，消除社會的刻板印象，平等欣賞每個人的能力、努力和成就。

賴清德表示，未來政府會從三個方向，讓支持更完整：第一個是權利，政府會持續落實《身心障礙者權利公約》，讓政策從「替你決定」走向「支持你選擇」；第二個是照顧：政府從 2024 年開始推動為期 5 年計畫，減輕照顧者負擔，擴增社區與機構服務。第三個是健康：「健康台灣」會落實全齡照顧、醫療平權和身心障礙者的健康權。