鉅亨網新聞中心 2026-07-14 08:10

過去一週，三家重量級人工智慧（AI）開發商相繼推出新模型。它們都宣稱具備更強大的能力，但眼前最大的賣點或許不是性能提升，而是執行相同工作的成本更低。

OpenAI 表示，旗下最新、也是最先進的 GPT-5.6 採用全新設計，可在使用大幅減少 Token（AI 模型處理資料的基本單位）的情況下完成更多工作，讓企業客戶能以更高的成本效益使用 AI。

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馬斯克旗下 SpaceXAI 推出的 Grok 4.5 則宣稱，其 Token 使用效率是同級競品的兩倍。另一方面，Meta Platforms 執行長祖克柏接受《彭博》訪問時表示，Muse Spark 1.1 將採取「極具吸引力」的定價策略。

這股強調成本效益的風氣，反映出企業客戶正嚴格審視 AI 支出。今年稍早，企業曾鼓勵員工盡可能使用 AI 以提升競爭力，這種作法被戲稱為「Token 狂熱」（tokenmaxxing）。

然而近幾個月來，在面對因 Anthropic PBC 等業者轉向「以量計價」模式而導致的驚人帳單後，不少公司開始縮緊預算。

巴黎 AI 新創公司 H Company 執行長 Gautier Cloix 指出，他與多位企業主管交流時發現，許多公司的 AI 帳單已不堪負荷。其中一位執行長更向他展示發票，顯示單月 AI 模型使用費用高達數百萬美元。

DA Davidson 科技研究主管 Gil Luria 表示：「企業在 AI 上的支出遠超以往，隨著成本逐漸失控，他們開始重新審視效率問題。」

在此情況下，頂尖 AI 開發商必須設法提升現有及潛在客戶的使用價值，同時又不能為了削價競爭而犧牲獲利能力，否則將難以回收投入晶片與資料中心的數千億美元資本支出。

擁有龐大廣告業務支撐的 Meta，則準備採取更積極的價格策略。祖克柏表示，部分 AI 實驗室的定價過高、利潤率也非常高，Meta 相信，有能力以更低的價格提供最尖端、最高階的 AI 能力。

相較之下，OpenAI 的降價空間或許較有限，但同樣認為必須在成本上保持競爭力。OpenAI 執行長奧特曼接受 CNBC 訪問時表示，如今所有企業都在關注 AI 支出，以及每一筆投入究竟能換來多少價值，這正是 OpenAI 希望解決的問題。

這番說法與一年前形成鮮明對比。當時 OpenAI 高層曾公開討論，未來可能將頂級 AI 模型的月費提高至數千美元，以反映其對企業所創造的價值。

如今，除了推出效率更高的新模型外，OpenAI 也持續協助企業控管 AI 成本。上個月，ChatGPT 推出 Credit 使用分析功能，並更新支出管理工具，協助企業追蹤與控制 AI 預算。

Luria 指出，隨著企業成本意識抬頭，市場正積極「尋求替代方案」。目前選擇多元，例如中國科技公司 DeepSeek 已推出眾多更平價的開源 AI 模型。儘管這些服務在效能上仍落後美國業者的頂尖技術，但已足以應付許多日常業務需求。

部分用戶轉向模型路由服務（Model Routing Services），透過在數百種模型間無縫切換來確保價格最優，例如 OpenRouter 便於 5 月獲得超過 1 億美元融資以因應龐大需求。透過強調成本效益，AI 開發商亦能向 Anthropic 施壓，後者目前被視為市場領先者。

根據標竿服務機構 Artificial Analysis 的數據，Anthropic 的 Opus 與 Fable 模型在單次任務的成本排名中名列前茅。