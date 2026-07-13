鉅亨網編輯林羿君 2026-07-14 04:30

SpaceX(SPCX-US) 股價自 IPO 後一度站上每股 200 美元以上高點後，如今已回跌約 28%。資深投資人喬治 ‧ 諾伯（George Noble）因此再度重申看空立場，並警告未來幾個月該公司將面臨一波內部人士持股解禁帶來的拋售潮。

SpaceX解禁潮將至 華爾街老將唱衰：散戶會血本無歸、每股只值30美元。(圖:shutterstock)

諾伯上週六 (11 日) 在社群平台 X 發布長文，直指這場「史上最大規模 IPO」實則是「史上最大規模的出場套現操作」，並批評該 IPO 的設計本質上就是為了「收割散戶」。

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曾參與富達海外基金（Fidelity"s Overseas Fund）創立的諾伯認為，SpaceX 目前的估值與基本面嚴重脫節。他指出，該公司以每股 135 美元 IPO 定價時，市銷率（Price-to-Sales Ratio）已超過 90 倍，上市初期更一度攀升至約 140 倍，遠高於基本面所能支撐的水準。

諾伯說明，SpaceX 上市後流通股數不足 5%，加上公司迅速被納入那斯達克 100 指數與羅素指數成分股，迫使被動型基金與 ETF 在市場流通籌碼極度緊縮之際，被迫買進數十億美元的股票。

諾伯形容：「當時籌碼極少且買盤具有強制性，這就是一場刻意製造的軋空。」

諾伯警告此一態勢即將逆轉。根據公開的閉鎖期時程，內部人股票將自第二季財報發布後分批解禁，一路延續至年底，最終一波則訂於 2027 年 6 月。

諾伯指出，隨著員工及早期投資人陸續取得出售持股的資格，市場流通股數將大幅增加。他預期，未來幾個月影響 SpaceX 股價的主要催化因素，不會是公司的營運基本面，而是持股解禁所帶來的籌碼變化。