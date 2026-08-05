鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-05 13:30

《CNBC》報導，即使美股標普 500 指數持續創下歷史新高，因電影《大賣空》(The Big Short) 聲名大噪的投資人貝瑞 (Michael Burry) 仍堅持其看空立場，甚至警告這輪漲勢最終可能演變成類似 1987 年股災。

貝瑞周二 (4 日) 在 Substack 發文表示，「我仍然認為，市場可能正逼近一個重大高點，也不排除出現類似 1987 年的崩跌。不過，標普 500 持續創下新高，很可能會吸引更多新的資金進場。」

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標普 500 指數周二大漲 1.9%，創下 6 月以來首個歷史收盤新高。企業財報優於預期，加上市場預期荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 可望重新開放航運，帶動油價進一步下跌，共同激勵市場走高。以科技股為主的那斯達克綜合指數則大漲 2.7%，本周前兩個交易日累計漲幅已接近 5%。

貝瑞一直是華爾街最著名的 AI 熱潮懷疑論者之一。他認為，目前市場對 AI 基礎設施的需求，很大程度是建立在各種融資安排上，而這種模式未必具長期可持續性。

他表示，市場漲勢正形成一個自我強化的循環，隨著波動率下降，系統化投資人也會增加市場曝險。

貝瑞寫道，「記住，當市場在波動率下降的情況下持續上漲時，以波動率為目標的基金就會被迫提高槓桿，而其他動能交易策略也會進一步加碼。」

這位知名投資人表示，他仍對這些放空部位的長期看法充滿信心。但他也強調，若市場走勢明顯與他的判斷相反，他會選擇停損。

他透露，目前除了做空輝達仍處於虧損外，其餘放空部位目前都維持獲利。