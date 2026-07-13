鉅亨網編譯段智恆 2026-07-14 00:30

投資人對人工智慧 (AI) 巨額支出能否帶來相應回報的疑慮升溫，正促使資金重新流向蘋果 (AAPL-US)。這家 iPhone 製造商股價自 6 月 25 日觸底以來已大漲 15%，市值增加近 6,000 億美元並重返歷史高點，與近期承壓的晶片股及雲端運算巨擘形成鮮明對比。

同期費城半導體指數下跌 7%，標普 500 指數上漲 3%，科技股為主的那斯達克 100 指數則僅上漲 1.3%。蘋果上月一度因即將推出的 AI 功能表現令人失望而遭到拋售，如今市場態度卻出現逆轉，其未參與 AI 資料中心軍備競賽的保守策略，正從原本被視為弱點，逐漸轉變為投資人眼中的優勢。

‌



AI 支出疑慮升溫 蘋果「不燒錢」反成優勢

Rye Strategic Partners 首席投資策略師 Mark Bronzo 表示，目前市場正陷入一場拉鋸戰，而蘋果之所以受惠，正是因為它沒有捲入其他 AI 概念股面臨的風暴。投資人開始擔心大型雲端服務商能否從龐大 AI 支出中獲得足夠回報，也有人認為半導體股漲勢已經過頭，因此資金重新轉向蘋果這類較穩健、且不具備上述風險的公司。

儘管近期因市場擔憂 AI 運算支出的持續性，半導體股有所回落，但費城半導體指數今年以來仍大漲 83%，有望創下 1999 年以來最佳年度表現。相較之下，蘋果今年上漲 16%，已成為「美股七雄」中表現最佳的成員。Alphabet(GOOGL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 均較 5 月高點下跌逾 10%，微軟 (MSFT-US) 今年更重挫 20%，恐創 2022 年以來最差年度表現。

蘋果的強勢表現尤其受到矚目，因為記憶體晶片價格快速上漲正威脅其利潤率。蘋果 6 月 25 日宣布調漲所有 Mac、iPad 及家用裝置價格，導致股價創下 2025 年 4 月以來最大單日跌幅。雖然此次漲價不包括 iPhone，但公司已暗示未來可能進一步調高價格。

摩根大通 (JPM-US) 分析師 Samik Chatterjee 認為，長期趨勢顯示，價格調整對多年期銷售量的影響有限，蘋果過去曾多次大幅提高產品售價，但銷量仍持續成長。分析師普遍樂觀認為，漲價有助於保護蘋果利潤率，而且相較其他硬體公司，蘋果顧客較不容易因價格上漲而放棄購買產品。

摺疊 iPhone 成新催化劑 現金流優勢更加突出

與此同時，投資人也將預計 9 月推出的摺疊 iPhone 視為下一個重要催化劑。這款裝置預料售價高昂，但可能吸引更多消費者升級手機。《日經亞洲》本月稍早報導，蘋果已要求供應商準備今年生產約 1,000 萬支摺疊 iPhone，高於先前預估的 700 萬至 800 萬支。

Navellier & Associates 投資長 Louis Navellier 表示，蘋果雖能避開 AI 市場疲弱的衝擊，但投資人不願賣出股票的主要原因，是公司可能即將迎來一款重量級熱銷產品。他認為，摺疊 iPhone 的定價能力將足以抵銷記憶體成本上升對利潤率造成的壓力，強勁需求也有望支撐公司成長。

市場預估，蘋果 2026 會計年度營收將成長近 15%，創 2021 年疫情帶動電子裝置需求激增以來最快年度增速，淨利則可望成長 17%。更重要的是，在其他科技巨擘大舉投入 AI 資本支出之際，蘋果相對保守的支出策略正讓公司累積更多現金。

蘋果今年自由現金流預估將創下 1,400 億美元紀錄，較 2025 年大增逾 40%；相比之下，Alphabet 今年自由現金流預估將驟減約 67% 至 210 億美元。

不過，投資人也為蘋果支付高昂溢價。目前蘋果股價相當於未來 12 個月預估獲利的 33 倍，除了特斯拉 (Tesla) 之外，是美股七雄中估值最高的股票，也遠高於過去 10 年平均的 23 倍。