鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-13 23:00

Meta Platforms(META-US)周一 (13 日) 宣布，將擴建位於美國路易斯安那州 Richland Parish 的 Hyperion 資料中心，把運算能力提高至至少 5GW，計畫投資金額也增至超過 500 億美元。隨著 Meta 持續擴大人工智慧 (AI) 運算版圖，若計入昂貴 AI 晶片等設備，整座園區總投資最終可能突破 2,500 億美元。

Meta 先前曾宣布投資 100 億美元興建資料中心及支援周邊社區，如今再追加 400 億美元。彭博 5 月曾報導，Meta 計畫額外投入約 2,000 億美元，主要用於占地近 4,000 英畝園區內所需的昂貴運算晶片。知情人士透露，這將使整個項目的預估總成本至少達四分之一兆美元，但 Meta 目前尚未公開揭露 500 億美元以外的支出。

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Hyperion 是 Meta 迄今規模最大、野心最龐大的資料中心，原先預計提供逾 2GW 運算能力，用於訓練 ChatGPT 等工具背後所採用的大型語言模型，如今規模進一步擴大至 5GW。

龐大投資也需要外部資金支援。持有該項目 80% 股權的 Blue Owl Capital 已向華爾街尋求數十億美元融資，Entergy Louisiana 則斥資數十億美元興建 10 座天然氣發電廠，為園區供應電力。除了 5GW 運算能力外，整個園區其他用電需求還將超過 2GW。

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 過去兩年積極投入 AI 基礎設施，希望藉此實現 AI 超級智慧。公司已承諾未來 3 年在美國基礎設施與就業領域投資 6,000 億美元，目前全球共有 32 座營運中或正在興建的資料中心，其中 28 座位於美國。

祖克柏上周表示，Meta 仍在尋求一切可取得的運算能力，但也考慮將部分產能出租給外部客戶。彭博本月稍早報導，Meta 正規畫發展雲端基礎設施業務，包括出售「原始」運算能力，模式類似 CoreWeave 等新型雲端業者。