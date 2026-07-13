鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國總統川普周一 (13 日) 表示，美國可能接管荷姆茲海峽，成為這條全球關鍵石油運輸水道的「守護者」，並強調美方不應免費承擔維護航運安全的責任，而應獲得其他國家的巨額補償。
川普接受福斯新聞 (Fox News) 節目《Fox & Friends》電話訪問時表示：「我們將守住這條海峽，而且很可能由我們來管理。我們會成為海峽的守護者，也許可以稱為海峽的守護天使，而我們應該因此獲得補償。」
他進一步表示，美國多年來一直免費守護荷姆茲海峽，但這種情況不會繼續下去。「我們要守護它，也要因為守護它而獲得報酬，而且是很多錢。」
川普指出，其他國家非常富裕，而且站在美國這一邊，因此不能期待美國無償承擔相關責任。
荷姆茲海峽是全球石油供應最重要的航運通道之一，如今已成為美伊衝突的主要戰場。伊朗實際封鎖海峽已推高能源價格，並加劇全球市場對通膨重新升溫的擔憂。
德黑蘭上周六以出現「未經授權通行」為由宣布關閉荷姆茲海峽，並於周日表示航運仍維持暫停，待「穩定與平靜」恢復後才會重新核發通行許可。
川普同時猛烈抨擊伊朗違反先前達成的協議。他表示，美伊原本已經談妥協議，但伊朗後來選擇破壞協議，並警告美方將予以猛烈打擊。
伊朗革命衛隊周一則發表聲明表示，恢復荷姆茲海峽正常航運的唯一方法，是停止美國在這條水道的軍事干預，並警告持續介入可能導致全球石油與天然氣產業發生更嚴重事件。
美國與伊朗軍隊周末至周一互相發動大規模飛彈與無人機攻擊。德黑蘭宣稱已打擊波斯灣地區多處美軍設施，並繼續關閉荷姆茲海峽，帶動國際油價進一步上漲。
最新一輪攻擊代表美伊衝突無論在攻擊頻率或地理範圍上都明顯升級，也使雙方上月簽署的臨時協議面臨破局風險。根據協議，美伊原定重新開放荷姆茲海峽並停止敵對行動，同時展開為期 60 天的進一步談判。
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