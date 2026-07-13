鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-13 22:00

美國總統川普周一 (13 日) 表示，美國可能接管荷姆茲海峽，成為這條全球關鍵石油運輸水道的「守護者」，並強調美方不應免費承擔維護航運安全的責任，而應獲得其他國家的巨額補償。

川普接受福斯新聞 (Fox News) 節目《Fox & Friends》電話訪問時表示：「我們將守住這條海峽，而且很可能由我們來管理。我們會成為海峽的守護者，也許可以稱為海峽的守護天使，而我們應該因此獲得補償。」

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他進一步表示，美國多年來一直免費守護荷姆茲海峽，但這種情況不會繼續下去。「我們要守護它，也要因為守護它而獲得報酬，而且是很多錢。」

川普指出，其他國家非常富裕，而且站在美國這一邊，因此不能期待美國無償承擔相關責任。

荷姆茲海峽是全球石油供應最重要的航運通道之一，如今已成為美伊衝突的主要戰場。伊朗實際封鎖海峽已推高能源價格，並加劇全球市場對通膨重新升溫的擔憂。

德黑蘭上周六以出現「未經授權通行」為由宣布關閉荷姆茲海峽，並於周日表示航運仍維持暫停，待「穩定與平靜」恢復後才會重新核發通行許可。

川普同時猛烈抨擊伊朗違反先前達成的協議。他表示，美伊原本已經談妥協議，但伊朗後來選擇破壞協議，並警告美方將予以猛烈打擊。

伊朗革命衛隊周一則發表聲明表示，恢復荷姆茲海峽正常航運的唯一方法，是停止美國在這條水道的軍事干預，並警告持續介入可能導致全球石油與天然氣產業發生更嚴重事件。

美國與伊朗軍隊周末至周一互相發動大規模飛彈與無人機攻擊。德黑蘭宣稱已打擊波斯灣地區多處美軍設施，並繼續關閉荷姆茲海峽，帶動國際油價進一步上漲。