鉅亨網編譯陳又嘉
《CNBC》報導，SpaceX(SPCX-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (4 日) 在財報會議開場致詞時向股東表示，公司未來建置 AI 資料中心將全面採用輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 晶片。
他預估，到 2026 年底，公司 AI 運算能力將超過 2GW，並可望在 2027 年底進一步提升至接近 10GW。
這些 AI 基礎設施除了支援 SpaceX 自家 AI 模型開發與相關服務外，也將提供雲端運算客戶使用。
馬斯克表示，輝達的 Vera Rubin 是目前「最好的 AI 電腦」。
他並談到，「我們非常重視與輝達在許多層面的緊密合作夥伴關係。」
SpaceX 日前已宣布將與輝達共同開發「太空運算」技術，希望將 AI 模型與服務部署至軌道衛星。
兩間公司將共同設計 Starmind AI1 衛星運算模組。根據 SpaceX，每顆衛星都將搭載「輝達 Rubin GPU 及 Vera CPU，提供接近資料中心等級的太空 AI 運算能力」。
在馬斯克表示輝達擁有「最好的 AI 電腦」，並承諾 SpaceX 將專門採用輝達 Vera Rubin 處理器後，輝達股價盤後應聲上漲約 2%。