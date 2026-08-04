鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-05 07:40

《CNBC》報導，SpaceX(SPCX-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (4 日) 在財報會議開場致詞時向股東表示，公司未來建置 AI 資料中心將全面採用輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 晶片。

他預估，到 2026 年底，公司 AI 運算能力將超過 2GW，並可望在 2027 年底進一步提升至接近 10GW。

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這些 AI 基礎設施除了支援 SpaceX 自家 AI 模型開發與相關服務外，也將提供雲端運算客戶使用。

馬斯克表示，輝達的 Vera Rubin 是目前「最好的 AI 電腦」。

他並談到，「我們非常重視與輝達在許多層面的緊密合作夥伴關係。」

SpaceX 日前已宣布將與輝達共同開發「太空運算」技術，希望將 AI 模型與服務部署至軌道衛星。

兩間公司將共同設計 Starmind AI1 衛星運算模組。根據 SpaceX，每顆衛星都將搭載「輝達 Rubin GPU 及 Vera CPU，提供接近資料中心等級的太空 AI 運算能力」。