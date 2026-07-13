鉅亨網編譯段智恆 2026-07-13 21:10

根據《巴隆周刊》(Barron"s) 報導，Sandisk(SNDK-US) 股價近期陷入震盪，7 月迄今累計下跌 16% 至 1,915 美元，周一 (13 日) 盤前再挫約 5%，但華爾街分析師不僅沒有退縮，反而比以往更加看好這家記憶體儲存大廠，認為市場低估 AI 資料中心需求帶動的長期獲利潛力。

股價跌16%反而更愛！華爾街力挺Sandisk 目標價最高喊上4000美元(圖：REUTERS/TPG)

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 周日在報告中，將 Sandisk 目標價從 1,400 美元大幅調升至 3,100 美元。他指出，投資人低估 Sandisk 未來數年的獲利與自由現金流持續性，以及供需失衡延續至 2027 年所帶來的進一步定價能力。

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儘管 7 月表現不佳，Sandisk 股價波動仍相當劇烈。該股在本月前 4 個交易日一度暴跌 29%，隨後連續 3 個交易日反彈，期間累計上漲 18%。即使近期回檔，Sandisk 今年以來仍狂飆逾 700%。

然而，劇烈波動並未動搖華爾街信心。Daryanani 甚至提出 4,000 美元的樂觀情境目標價，意味股價較目前水準仍有超過一倍上漲空間。他認為，新的長期供應協議正為 Sandisk 獲利能見度帶來「結構性轉變」，儘管部分投資人對此仍抱持懷疑。

花旗 (Citi) 分析師周一也重申對 Sandisk 的看好立場，維持 2,500 美元目標價。花旗表示，在 AI 驅動的資料中心需求持續支撐 NAND 快閃記憶體與硬碟 (HDD) 儲存需求之下，最看好儲存類股極為有利的供需基本面。

花旗同時重申對 Sandisk、希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US) 與威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 未來 90 天的短期看漲觀點。

儘管投資人近期開始懷疑 Sandisk 驚人漲勢能否延續，但目前追蹤該股的分析師中，高達 79% 給予「買進」評等，創下公司 2025 年 2 月自威騰電子分拆以來最高紀錄。