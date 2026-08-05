黃仁勳：下一波AI浪潮是機器人 輝達開源最新自駕模型

鉅亨網新聞中心 2026-08-05 09:00

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 4 日在社群平台 X 發布第三篇貼文，正式推出最新開源自動駕駛推理模型 Alpamayo 2 Super，並表示「下一波 AI 浪潮是機器人技術，而且將從自動駕駛車輛開始」。他強調，新模型已採用 OpenMDW-1.1 授權開源供商業使用，希望透過開放生態推動自駕與機器人技術發展。

（圖：Shutterstock)

黃仁勳表示，Alpamayo 2 Super 是輝達打造的最新自動駕駛推理模型，不僅具備視覺辨識能力，更能理解複雜環境並在採取行動前完成推理，可望應用於無人計程車 (Robotaxi)、物流貨車、巴士、農業機械以及各類移動型機器人，未來有望支撐數十億台自主機器運作。

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Alpamayo 2 Super 採用 OpenMDW-1.1 授權協議發布，允許企業檢視模型、進行微調及商業部署。該授權由 Linux 基金會針對開源 AI 模型推出，涵蓋模型微調、衍生模型及商業再散布，汽車製造商、自駕系統開發商及供應商皆可依自身需求調整模型。

根據輝達公布資料，Alpamayo 2 Super 參數規模達 320 億個，為 Alpamayo 1 及 Alpamayo 1.5 約 100 億參數模型的 3 倍，大幅提升模型對稀疏樣本及長尾情境的泛化推理能力，尤其針對多車互動等複雜道路場景表現更加出色。

新模型可同步輸出五項結果，包括車輛行駛軌跡規劃、決策因果鏈 (Chain of Causality，CoC)、描述模型決策意圖的元動作(例如讓車、變換車道或停車)、自動推理標註資料，以及結合 2D 影像的視覺問答(VQA) 結果，協助開發者理解模型決策依據。

此外，Alpamayo 2 Super 還可充當自動標註工具，將原始行車影片自動轉換為高品質訓練資料，並生成 CoC 標註，將原本需耗時數個月的資料標註流程縮短至數天，同時支援場景理解、模型評估及知識蒸餾等多項功能，以單一基礎模型涵蓋更多 AI 開發流程。

輝達表示，Alpamayo 2 Super 專為真實道路環境打造，新增 360 度環境感知、進階駕駛決策及自動推理標註能力，目前已可商業應用於 Robotaxi 及自動駕駛系統。

在模型效能方面，輝達公布的測試結果顯示，Alpamayo 2 Super 於近 40 款受測模型中，在 LingoQA 自動駕駛推理基準排名第一。根據 Lingo-Judge 評分，其分數較 Qwen2.5-VL 72B 高 17 分、較 Gemini 2.5 Pro 高 15.1 分、較 GPT-4o 高 23.2 分，並在輝達評測的所有自動駕駛基準測試中皆排名第一，展現針對智慧駕駛場景的推理優勢。

目前 Alpamayo 2 Super 已於 Hugging Face 平台正式發布，並成為輝達開放式自動駕駛 AI 生態的重要一環。相關工具還包括 AlpaSim 閉環模擬平台、AlpaGym 高吞吐量強化學習框架、Physical AI Open Datasets 資料集，以及完整的開放式訓練流程與自動標註工具鏈。

輝達自 2015 年正式投入自動駕駛領域，當年於 CES 推出 DRIVE PX 平台，跨足車載 AI 運算市場。之後陸續推出 DRIVE PX 2、DRIVE Xavier、DRIVE Orin 等平台，逐步建立車用 AI 晶片布局。

2021 年，輝達發布 DRIVE Atlan 及 DRIVE Hyperion 8 平台；2022 年則改以 DRIVE Thor 作為下一代旗艦車用晶片，宣稱峰值運算能力達 2000 TOPS，並推出 Hyperion 9 平台，吸引比亞迪等車廠導入。

2024 年，輝達宣布 DRIVE Thor 改採 Blackwell 架構，INT8 算力調整為 1000 TOPS，量產時程延後至 2026 年。

2026 年 CES 期間，輝達正式發表 Alpamayo 系列模型，其中 Alpamayo 1 採 100 億參數 VLA(Visual-Language-Action) 架構，並同步開源 AlpaSim 模擬平台及 1700 小時 Physical AI 真實駕駛資料集。首批合作夥伴包括捷豹路虎、Lucid (LCID-US)、Uber Technologies (UBER-US) 及 Mercedes-Benz 等，Mercedes-Benz CLA 更率先搭載進行實車測試。

同年 3 月，輝達推出 Alpamayo 1.5，強化城市道路及極端天候推理能力，並發布 Halos 車載安全作業系統，提供車規級安全保護。比亞迪、吉利、日產及五十鈴等車廠也加入 Hyperion 與 Alpamayo 共同開發陣營。

2026 年 6 月，Alpamayo 2 Super 升級至 320 億參數，主要鎖定 Level 4 Robotaxi 應用，全域規劃能力大幅提升。官方指出，Alpamayo 系列推出半年內累計下載量已突破 40 萬次，並登上 Hugging Face 機器人類模型熱門排行榜。

黃仁勳近 10 天才正式進駐 X 平台，目前已發布三篇貼文，前兩篇聚焦開源 AI 模型合作與 Open Safe AI Alliance，第三篇則聚焦自動駕駛與機器人。截至目前，其帳號粉絲已增加約 98.9 萬人，三篇貼文累計閱讀量突破 7000 萬次。