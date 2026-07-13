鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-13 21:39

截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 200 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌逾 3.5%。台積電 ADR 跌近 0.5%。

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南韓晶片股遭遇猛烈拋售，拖累全球科技股周一走低，加上美國與伊朗在周末互相發動攻擊，中東緊張局勢再度升溫，推升油價與債券殖利率，市場避險情緒明顯升高。

投資人日益擔憂人工智慧 (AI) 熱潮可能已經過度延伸，SK 海力士與三星電子周一在首爾股市雙雙重挫，並將賣壓蔓延至美股盤前交易。那斯達克 100 指數期貨下跌 1.2%，美光 (Micron) 等半導體股盤前大幅走低，標普 500 指數期貨也下跌 0.4%。

隨著南韓 Kospi 指數今年在晶片股帶動下大幅跑贏其他主要市場，南韓股市正日益左右全球 AI 交易情緒。然而，這波漲勢近幾周劇烈震盪，投資人開始質疑大型雲端服務商投入的龐大 AI 支出，能否產生足夠強勁的回報，進而合理化持續加碼投資。

交易員也指出，資金可能轉向 SK 海力士新上市的美國存託憑證 (ADR)，為南韓掛牌股票帶來額外壓力。SK 海力士 ADR 上周五掛牌首日大漲，但周一早盤一度重挫近 10%。

與此同時，中東暴力衝突升級進一步打擊市場情緒。美國與伊朗截至周一持續互相發動攻擊，雙方對荷莫茲海峽是否開放各執一詞。布蘭特原油價格一度大漲 4.1%，突破每桶 79 美元，美國總統川普則表示，美方正在接管這條全球關鍵石油運輸水道。

EFG Asset Management 分析師 Daniel Murray 表示，南韓股市自 6 月高點大幅回落，已讓部分投資人開始質疑更廣泛 AI 交易的持續性，而中東緊張局勢再次升溫，也進一步加劇市場不安。

債市同樣承壓，其中歐洲與亞洲債券跌勢最為明顯。英國 2 年期公債殖利率上升 9 個基點至 4.30%，美國 10 年期公債殖利率上揚 3 個基點，交易員進一步押注聯準會 (Fed) 最快可能在 9 月升息。美元大致持平，黃金與比特幣則雙雙走低。

貝萊德 (BlackRock) 國際基本面股票投資長 Helen Jewell 指出，市場先前一度認為中東局勢已告一段落，因此風險偏好回升，但如今顯然並非如此，資金正重新轉向避險。

本周市場還將迎來多項重大催化劑。Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 周二將首度以主席身分赴國會作證，在此之前，美國勞工統計局 (BLS) 將公布 6 月消費者物價指數 (CPI)。同日華爾街多家大型銀行也將公布財報，隔天歐洲則將迎來晶片設備大廠艾司摩爾(ASML) 的關鍵財報。

Panmure Liberum 策略主管 Joachim Klement 預期，本周市場可能維持劇烈的橫向震盪，之後漲勢才可能重新加速，但他仍對 AI 交易保持謹慎，因為相關資產目前仍處於嚴重超買狀態。

截至台北時間周一（13 日）21 時許：

焦點個股：

SK 海力士 (SKHY-US) 早盤股價下跌 7.40%，至每股 155.58 美元

南韓晶片大廠 SK 海力士美國上市股票周一盤前重挫 8%，上周五才剛在那斯達克掛牌，首日大漲近 13%。與此同時，該公司在首爾掛牌股票暴跌逾 15%，創史上最慘單日表現。

Sandisk(SNDK-US) 早盤股價下跌 7.63%，至每股 1,769.80 美元

投資人重新審視人工智慧 (AI) 交易的持續性，記憶體與晶片股盤前普遍承壓。Roundhill Memory ETF(DRAM-US)重挫 9%，Sandisk 下跌 5.5%，威騰電子 (WDC-US) 與美光 (MU-US) 均下跌 5%。iShares 半導體 ETF(SOXX-US)下跌 2%，英特爾 (INTC-US) 挫逾 2.5%，超微 (AMD-US) 跌 2%。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤股價上漲 2.68%，至每股 142.60 美元

美國與伊朗周末再度互相發動攻擊，推升國際油價逾 3%，能源股盤前普遍走高。Valero Energy 上漲 1.5%，康菲石油 (ConocoPhillips)(COP-US) 漲 1%，APA Corporation(APA-US)上揚 2%，埃克森美孚 (ExxonMobil) 與雪佛龍 (CVX-US) 均漲 1%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

本周 Q2 財報季揭幕和 6 月消費者物價指數 (CPI) 數據的公布，這些數據都可能影響市場對 Fed 政策的預期。此外，中東地區戰火重燃，國際油價再次飆升，為市場前景蒙上陰影。高盛經濟學家預計，本周二 (14 日) 公布的美國 6 月核心 CPI 將較上季小幅上升 0.17%，整體 CPI 將下降 0.11%，主要得益於能源價格下降。