鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-13 12:06

高盛衍生性商品資深交易員 Brian Garrett 於週一（13 日）發布的最新報告中提出警訊指出，在市場表面平靜之下，債券市場已明顯出現裂痕，股市的自滿情緒卻攀升至近年罕見高點，成為隱憂。

Garrett 在報告中指出，典型的夏季淡季特徵已全面浮現。7 月以來現金交易量明顯萎縮，芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）上週五收在 14 附近，標普 500 指數距離歷史高點不到 0.5%，高盛內部的恐慌指標更降至個位數，寫下「疫情以來最低水準」。

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他認為，市場正在為即將到來的財報季提前定價「一帆風順」的樂觀劇本，但他直言，「這種好日子通常撐不了太久」。

報告指出，上週出現多年來首見的情況，高盛債券交易員的緊張程度，明顯超過了股票波動率交易台，Garrett 形容這是「角色互換到了極致」。

在他看來，債市當前正經歷「慘烈」走勢，股市卻毫無察覺，兩個市場之間的背離正在加劇。基於科技巨頭密集發債，市場已出現排斥反應，「發得太多、太快」成為最直接的寫照。

債券與股票同為企業重要的籌資工具，但債券投資人普遍比股票投資人更謹慎、也更早為風險定價。

當債市投資人要求更高的殖利率才願意買進，往往代表市場對該企業或該產業的信心正在下滑，通常被視為一項早期預警訊號。

具體數據顯示，高盛追蹤的超大型科技公司債券籃子（GSUCHS30）上週單週信用利差擴大 22 個基點。Garrett 直言：「幅度很大。」

信用利差可簡單理解為「借錢的額外代價」，也就是企業債相較於無風險美國公債，所須額外支付的利率；數字越大，代表市場認為借款人風險升高，或是債券供給過剩、買盤不足。

相較之下，標普 500 指數上週僅在 30 個基點的區間內小幅震盪，對此似乎完全無感。

分析指出，這種現象並不新鮮，股市向來會忽視債市發出的信用訊號，「直到某一刻突然全面反應」，問題只在於時間點。Garrett 表示：「股市會無視所有與信用相關的警訊，直到它突然驚覺。然後一切就會亂了套。」

他以駕駛比喻總結自己的立場：「有時候該踩油門，有時候該踩煞車，短期內我傾向後者。」

股市有多不在乎風險？數字會說話

除了 VIX 處於歷史低位外，Garrett 也點出更極端的訊號：短天期隱含相關性本週創下歷史新低。

隱含相關性衡量的是「個股是否會同步漲跌」，數字越低，代表市場認為個股之間幾乎不存在系統性連動下跌的風險，各自獨立、互不影響，而這是有紀錄以來最低的一次。

避險成本也便宜到不合理的地步。標普 500 一週期跨式選擇權（同時買進買權與賣權，押注任一方向出現大幅波動）目前報價僅約 100 個基點，等於市場正在定價「未來一週不會發生任何重大事件」。

另一項值得留意的細節是：避險基金上週出現四週以來首次的淨買超股票，但買進方式主要來自大規模回補空頭部位，而非主動加碼做多，空頭回補與主動買進的比例高達 6.5 比 1。

分析認為，這並非信心真正回籠，更像是被迫平倉所致。

個股選擇權偏態：一張「看過就忘不掉」的圖

Garrett 在報告中寫道：「偶爾你會看到一張圖，一旦看過就無法忽視，個股平均買權偏態與賣權偏態的對比圖就是其中之一。」

目前個股平均買權偏態幾乎已與平值隱含波動率打平。換言之，市場願意為「上漲可能性」支付的選擇權溢價已幾近消失；與此同時，個股平均賣權偏態則跌至十年低點。

這代表就個股層面而言，企業不僅得在基本面繳出亮眼成績單，就連選擇權市場的定價，也已經充分反映了樂觀預期，容錯空間極為有限。

推動這股現象的力量，主要來自資金持續湧入大型科技股買權，相關部位規模已回升至歷史高檔。

更極端的數據顯示，標普 500 成分股中，單一個股一個月期、25 delta 買權的價格，比對應的指數選擇權貴出整整 30 個波動率點，顯示個股不僅在基本面上面臨高門檻的獲利期待，選擇權定價層面同樣承受著極高的上行壓力。

Garrett 在報告中也點名「全球槓桿型 ETF 規模持續擴張」這項值得關注的結構性變化。

截至 6 月底，美國槓桿 ETF 的名目曝險部位已達約 3 兆美元。他預言，未來市場人士回顧 2026 年的交易史時，「槓桿 ETF 的崛起勢必獨占一個篇章」。