鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-13 07:10

高盛最新研究報告指出，中國開源人工智慧（AI）大模型的技術水準已逼近全球頂尖專有模型，加上企業採用規模持續擴大，正推動產業進入新一輪升級週期。

美國AI公司危險了？高盛看好中國AI崛起：「這三家公司」成最大贏家。(圖：Shutterstock)

報告將這波發展歸納為：「繼 DeepSeek 去年掀起的成本效率革命後，智譜 (02513-HK) GLM 今年帶來了智慧表現的躍進。」

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高盛分析師 Ronald Keung 領軍的團隊建立了一套「定價能力、成本優勢、財務實力」三維評比框架，據此評估各家業者的長期競爭力。

結果顯示，在基礎文本模型領域，智譜（首度納入研究覆蓋，目標估值 1100 億美元）與尚未上市的 DeepSeek 表現最為突出。

多模態與影音生成領域則由字節跳動旗下 Seedance 領先，據傳其毛利率高達 70%、年化營收已破 20 億美元。

高盛同時維持對 MiniMax(00100-HK) 與快手 (01024-HK) 的買入評等，其中 MiniMax 目標價設為 860 港元。

報告分析，中國業者受限於高階晶片取得不易，模型參數規模普遍僅為國際頂尖模型的一到兩成。

然而，透過混合專家架構（MoE）與稀疏注意力機制等技術，實際運算所需啟用的參數比例壓低至個位數百分比，大幅降低訓練與推論成本。

以參數量而言，DeepSeek V4 Pro 達 1.6 兆，智譜 GLM5.2 為 0.7 兆，MiniMax M3 則為 0.4 兆。

此外，DeepSeek 近期推出的推測解碼技術，已能在不影響輸出品質下，讓生成速度提升逾五成以上；美團 (03690-HK) 旗下 LongCat 2.0 更被視為中國 AI 基礎建設自主化的重要指標，是首個完全採用國產算力訓練的兆級參數模型。

高盛觀察到中國 AI 模型市場正形成雙層結構。高階模型定價約為美系同類產品的一到二成半，儘管毛利率僅一到二成，仍能維持獲利；低階模型則鎖定價格敏感的中小企業與海外個人用戶，定價可低至每百萬 token 不到 0.2 美元。

高盛預測，中國 AI 模型的 API 及訂閱收入將從 2026 年估算的 350 億元人民幣增長至 2030 年的 8790 億元人民幣，對應每日 token 消耗量從 350 兆增至 4600 兆，增幅約 25 倍。

阿里巴巴 (09988-HK) 、DeepSeek、智譜及 MiniMax 等業者普遍採開源或開放權重路線，僅字節跳動堅持閉源。

高盛提醒，業者公布的營收數字可能嚴重低估實際市場滲透率，因為雲端平台常可直接託管開源模型而無需支付授權費用。

因此，高盛預期產業將逐步轉向「開放權重加社群授權」的混合模式，透過與雲端平台的收入分潤機制，改善整體獲利結構。

高盛認為，國際市場擴張才是中國 AI 模型最重要的成長動能。目前 Alphabet(GOOGL-US) 的 Gemini Enterprise Agent Platform 與亞馬遜 (AMZN-US) AWS Bedrock 均已提供多款中國模型的雲端託管服務。

據報導，微軟 (MSFT-US) 也正評估將 DeepSeek 納入 Copilot 作為低成本選項。