鉅亨網新聞中心 2026-07-13 14:13

當各大科技巨頭本月晚些時候開始公布業績時，盈利表現與資本支出將正面相遇。

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但要建設支撐 AI 運行所需的基礎設施，需要動用巨額資金，而這些開支已經開始讓投資者側目。

儘管如此，預計巨頭的財報中還會體現出更多 AI 支出，其中 Alphabet 將於 7 月 22 日率先拉開序幕。

這些超大型科技公司曾都是自由現金流（FCF）的「印鈔機」。起初，華爾街對它們把這些資金拿出來投入 AI 表示歡迎，但隨著支出似乎短期內沒有放緩跡象，這種樂觀情緒已轉為不確定。

《巴隆周刊》12 日（周日）指出，投資者一直在尋找證據，證明這些巨額投入正在帶來有價值的回報。

隨著投資者尋求切實證據來證明 AI 投入正在帶來回報，分析師認為，直到 2026 年，資本開支（capex）的預期還會進一步上調。

美國銀行證券分析師賈斯廷 · 波斯特（Justin Post）寫道：「我們認為，超大規模雲端服務商將把產能可用性置於短期自由現金流優化之上，因為對 AI 訓練、推理、雲端工作負載以及內部 AI 產品部署的需求仍受供給限制。」

Alphabet 將率先公布財報。FactSet 調查的分析師預計，第二季資本開支將達到 449 億美元，較上年同期激增 100%。

Alphabet 之後，微軟將於 7 月 29 日公布業績，蘋果 (AAPL-US) 將於 7 月 30 日公布。Meta 和亞馬遜尚未公布具體的財報發布日期。

「我們確實認為資本開支可能仍有向上傾斜的趨勢。因為各類組件成本持續走高，我們也看到美光將在第三季漲價，而且他們具備持續的定價能力。」Mahoney Asset Management 執行長肯 · 馬奧尼（Ken Mahoney）表示。

記憶體是為 AI 提供算力支持的關鍵組件。對記憶體以及其他 AI 硬體的需求遠遠超過供給，導致成本大幅攀升。這讓美光和 SK 海力士受益，但也給那些在建設資料中心時需要採購這些硬體的客戶帶來了壓力。

高盛分析師埃裡克 · 謝里丹（Eric Sheridan）也認為，居高不下的組件成本將在短期內帶動資本開支上升。