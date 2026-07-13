鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-13 11:36

根據《Business Insider》報導，高盛分析顯示，AI 熱潮推升全球消費者物價主因在於記憶體晶片、半導體等關鍵零組件供應吃緊，價格節節攀升。

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該行經濟學家 Megan Peters 在報告中表示，美國預料將面臨最嚴重的通膨衝擊。

根據高盛估算，AI 目前每年將美國核心個人消費支出（PCE）物價指數，也就是聯準會（Fed）最重視的通膨指標，推升約 20 個基點。而到今年底，這股通膨壓力預期將擴大逾一倍，對核心 PCE 的推升幅度上看 50 個基點。

相較之下，其他已開發國家受到的衝擊明顯較輕。加拿大、澳洲、歐洲、英國與日本平均僅將出現 10 個基點的核心通膨增幅。

Peters 在報告中寫道：「雖然（其他國家所受的）影響並非完全可以忽略，但這些效應遠低於我們估計美國 PCE 的 50 個基點高峰，顯示 AI 驅動的通膨大致上是美國獨有的現象。」

市場預測機構普遍認為，AI 帶來的生產力提升終將壓低通膨，但目前尚難判斷，這波物價飆漲潮將持續多久，技術帶來的通縮效應才會顯現。

高盛在先前一份報告中曾表示，長期而言 AI 應會對物價產生抑制效果，但相較於 1990 年代網路熱潮等過去的科技變革週期，AI 帶來的通縮力道可能相對較弱。

Peters 將 AI 對經濟的通膨衝擊拆解為三大波段。

記憶體價格飆升

隨著 AI 硬體需求熾熱，記憶體晶片價格水漲船高。以電腦硬體服務商 Pangoly 的數據為例，8GB DDR5 記憶體模組上週平均價格已來到約 148 美元，較去年同期的 35 美元大漲逾兩倍。

高盛預期，美國軟體與周邊配件通膨將於 2026 年底前見頂，11 月的年增率估計高達 30%。

該行並指出，記憶體通膨對美國的衝擊也大於其他國家。軟體與周邊配件約占美國 PCE 通膨貢獻度的 1%，其他已開發國家則不到 0.5%。

軟體漲價潮

隨著愈來愈多企業將 AI 工具與軟體綁售，軟體價格同步走揚。

高盛舉例，微軟 (MSFT-US) 在旗艦產品 365 方案中導入 AI 助理 Copilot 後，已調漲該方案售價。

報告也指出，軟體在美國核心通膨中所占比重，明顯高於其他受評比的已開發國家。

電力價格上揚

基於資料中心運作需要龐大電力支撐，能源是 AI 發展的另一大瓶頸。

根據美國勞工統計局（BLS）數據，今年 5 月美國城市每度電平均價格來到 0.19 美元，較 2022 年 5 月上漲約 27%。

高盛估計，資料中心占美國總電力需求的比重，將由目前的 6%，在本世紀末前攀升至約 11%。