鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-13 06:40

SK 海力士 (SKHY-US) 股票日前正式登陸美股市場，隨即掀起一波槓桿型 ETF 掛牌熱潮。包括 GraniteShares、Leverage Shares、ProShares、Direxion 與 Corgi Funds 等多家發行商，皆宣布將於本週推出追蹤 SK 海力士股價表現的槓桿型交易所買賣基金（ETF）。分析師提醒，投資人在追逐這波熱潮前，應審慎評估相關風險。

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而緊接著登場的多檔 ETF 中，部分產品旨在放大 SK 海力士股價單日漲幅，另一部分則屬於「反向基金」，其走勢將與 SK 海力士股價背道而馳，即該股下跌時基金上漲，該股上漲時基金反而下跌。

這類槓桿型 ETF 主要透過持有選擇權、交換合約或其他衍生性金融商品，來放大標的股票的單日漲跌幅度。

然而，業界人士警告，投資人須充分理解此類 ETF 潛藏的風險。這類產品設計初衷是提供給積極進行當沖交易的短線投資人，而非以長期持有為導向的一般投資人。

以 ProShares Ultra SpaceX ETF(SPCF-US) 為例，這檔追求 SpaceX 股價單日報酬兩倍表現的槓桿基金，自 6 月中旬掛牌以來已重挫 48%，同期 SpaceX 股價實際跌幅僅約 10%，兩者落差懸殊。

LPL Financial 總體策略主管 Kristian Kerr 指出，槓桿工具猶如一把雙面刃，「市場上漲時人人愛用，但同樣也會放大下跌時的風險」。

即便是追蹤今年以來股價走揚企業的個股型基金，長期報酬表現同樣未必亮眼。以 Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares(GGLL-US) 為例，今年迄今漲幅為 18%，僅略高於 Alphabet 本身 14% 的漲幅；而 GraniteShares 1.5x Long NVDA Daily ETF(NVDL-US) 今年以來上漲 12.6%，反而略低於輝達本身 13.1% 的漲幅。

造市商 Old Mission Capital 合夥人 Andrew Lekas 表示：「槓桿型 ETF 很適合用於短線交易與避險操作，但若持有超過一天，投資人就必須充分理解該產品的結構設計，並確認其是否符合自身的投資目標。」

對於希望長期布局 SK 海力士的投資人而言，業界建議應優先考慮直接持有其新掛牌的那斯達克股票，而非槓桿型 ETF。另一個替代方案，則是投資已持有 SK 海力士南韓當地股票的既有基金。

今年 4 月才成立的 Roundhill Memory ETF(DRAM-US) ，目前已吸引約 24 億美元資產規模，其中近 24% 的持股配置於 SK 海力士南韓掛牌股票。此外，該 ETF 對美光及 SK 海力士競爭對手三星電子的持股比重甚至更高。

另一檔 Kurv Memory Select ETF(KMEM-US) 則於 6 月底才開始掛牌交易，目前約有 22% 的資產配置於 SK 海力士。除此之外，SK 海力士也是安碩 MSCI 南韓 ETF(EWY-US) 與封閉式基金 Korea Fund 的第一大持股。