資源排擠！美AI資料中心擴張狂潮侵蝕農地 農業界抗議催生多州立法限制
鉅亨網編譯陳韋廷
近年來，美國 AI 資料中心建設規模空前擴張，選址加速向中西部農村滲透，引發農牧業界強烈抗議。
根據美國農業局聯合會 (AFBF) 統計，全美已建或建設中的資料中心約 5000 個，其巨量土地、電力與冷卻水需求正與農牧生產激烈爭奪資源。
伊利諾伊州農業局主席 Philip Nelson 指出，一些最優質的耕地因 AI 資料中心建設而永久退出農業，單體項目佔地動輒上千英畝，大型資料中心用電相當於中型城市，導致農村電網過載。
蒙大拿州牧場主人 Michael McCrae 表示，乾旱頻發下，當地仍收購牧場預備開發，持續供水將削弱灌溉與牲畜飲水保障，恐致牛隻存欄量永久下降。目前蒙大拿、密西根等多地居民已集會遊說，呼籲立法限制農業用地盲目擴張。
針對質疑，資料中心聯盟辯稱混合冷卻系統九成時間靠氣冷，且屬私有產權交易。
然而，根據美國農業部 (USDA) 報告，2017 至 2022 年全美耕地減少量約合一個緬因州面積。
專家指出，無序擴張加劇長期耕地流失，農業用地生產功能喪失警訊已現。如何在糧食安全、自然資源保護與數位基建之間取得平衡，成為亟待解決的結構性矛盾，全美約 20 個州立法機構正考慮出台相關限制措施。
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