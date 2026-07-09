鉅亨網編譯段智恆 2026-07-10 00:00

美股今年持續創高，但帶動過去近四年多頭行情的「美股七雄」(Magnificent Seven) 卻意外缺席這波漲勢。隨著 AI 投資熱潮持續推升半導體股，資金逐漸自大型科技股轉向 AI 晶片供應鏈，也讓華爾街開始擔憂，若美股七雄持續表現疲弱，標普 500 指數今年底恐更難達成市場預期目標。

華爾街開始擔心了！美股七雄熄火 標普500還衝得動嗎？(圖：REUTERS/TPG)

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AI 資金轉向晶片股 美股七雄光環失色

市場人士指出，今年 AI 投資熱潮已改變科技股的資金流向。過去多年主導市場的美股七雄，如今不再是 AI 交易的首選，取而代之的是記憶體、晶片製造及半導體設備等 AI 基礎建設受惠族群。

Hamilton Capital Partners 投資長 Alonso Munoz 表示，若缺乏美股七雄參與，標普 500 指數後續要持續走高將更加困難，尤其能源等今年已大漲的族群也可能面臨回檔壓力。他認為，美股七雄對指數漲跌仍具有舉足輕重的影響力。

華爾街喊重新布局 美股七雄估值吸引力回升

摩根士丹利財富管理投資長 Lisa Shalett 表示，目前正是重新檢視美股七雄投資機會的時點，因為半導體股已出現「明顯超買」現象。她指出，晶片與記憶體供應商訂單快速累積、產品定價能力持續提升，雖然令人驚艷，但未必具有長期持續性，因此投資人應重新建立 AI 受惠股的多元布局，包括大型雲端服務業者 (hyperscalers)。

《彭博》數據顯示，美股七雄指數今年上半年下跌 1.9%，相較標普 500 指數上漲 9.3%，兩者相差 11 個百分點，創下歷來第二差的同期表現。不過，股價回檔也讓估值更具吸引力，其本益比已由去年 10 月底的 32.6 倍降至 23.9 倍，與標普 500 指數的估值溢價縮小至歷史低檔。

儘管部分市場人士認為，即使美股七雄持續落後，其餘大型股仍有機會支撐標普 500 續創新高，但也有分析師提醒，若要推動整體指數進一步上攻，占權重最大的美股七雄終究難以缺席。