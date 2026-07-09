華爾街開始擔心了！美股七雄熄火 標普500還衝得動嗎？
鉅亨網編譯段智恆
美股今年持續創高，但帶動過去近四年多頭行情的「美股七雄」(Magnificent Seven) 卻意外缺席這波漲勢。隨著 AI 投資熱潮持續推升半導體股，資金逐漸自大型科技股轉向 AI 晶片供應鏈，也讓華爾街開始擔憂，若美股七雄持續表現疲弱，標普 500 指數今年底恐更難達成市場預期目標。
《彭博》統計顯示，由輝達 (NVDA-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、蘋果(AAPL-US)、微軟(MSFT-US)、Meta(META-US) 及特斯拉 (TSLA-US) 組成的美股七雄指數，今年迄今僅上漲 0.5%，同期費城半導體指數卻大漲 78%。科技七雄今年表現甚至落後標普 500 指數內約 300 檔成分股，包括 Dollar Tree(DLTR-US)及 Hubbell(HUBB-US)等非科技企業。
由於美股七雄合計占標普 500 指數權重約三分之一，其疲弱走勢也讓華爾街策略師面臨挑戰。目前市場平均預估標普 500 指數今年底將達 7,824.09 點，意味較目前水準仍有約 5% 的上漲空間。若科技七雄持續缺乏動能，其餘 493 檔成分股必須在今年已累計上漲 13% 的基礎上，再進一步上漲約 6.8%，才能推動大盤達成市場共識目標。
AI 資金轉向晶片股 美股七雄光環失色
市場人士指出，今年 AI 投資熱潮已改變科技股的資金流向。過去多年主導市場的美股七雄，如今不再是 AI 交易的首選，取而代之的是記憶體、晶片製造及半導體設備等 AI 基礎建設受惠族群。
Hamilton Capital Partners 投資長 Alonso Munoz 表示，若缺乏美股七雄參與，標普 500 指數後續要持續走高將更加困難，尤其能源等今年已大漲的族群也可能面臨回檔壓力。他認為，美股七雄對指數漲跌仍具有舉足輕重的影響力。
不過，近期愈來愈多華爾街機構開始認為，市場對美股七雄過度悲觀。過去兩周，包括摩根士丹利 (MS-US)、高盛(GS-US) 及摩根大通 (JPM-US) 均指出，美股七雄相對半導體股的落後幅度已經過大。
華爾街喊重新布局 美股七雄估值吸引力回升
摩根士丹利財富管理投資長 Lisa Shalett 表示，目前正是重新檢視美股七雄投資機會的時點，因為半導體股已出現「明顯超買」現象。她指出，晶片與記憶體供應商訂單快速累積、產品定價能力持續提升，雖然令人驚艷，但未必具有長期持續性，因此投資人應重新建立 AI 受惠股的多元布局，包括大型雲端服務業者 (hyperscalers)。
《彭博》數據顯示，美股七雄指數今年上半年下跌 1.9%，相較標普 500 指數上漲 9.3%，兩者相差 11 個百分點，創下歷來第二差的同期表現。不過，股價回檔也讓估值更具吸引力，其本益比已由去年 10 月底的 32.6 倍降至 23.9 倍，與標普 500 指數的估值溢價縮小至歷史低檔。
儘管部分市場人士認為，即使美股七雄持續落後，其餘大型股仍有機會支撐標普 500 續創新高，但也有分析師提醒，若要推動整體指數進一步上攻，占權重最大的美股七雄終究難以缺席。
高盛合夥人 Rich Privorotsky 則表示，他依然高度看好 AI 長期發展，但認為市場目前押注的價值鏈環節未必正確。隨著 AI 硬體供給逐漸充足，真正具競爭優勢的將是掌握平台與生態系的大型雲端業者，而非單純提供硬體的企業。他形容，這些科技巨擘「擁有的是高速公路收費權，而不只是汽車」。
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