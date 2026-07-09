鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-09 21:41

截稿前，道瓊工業指數跌逾 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 120 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 5.0%。台積電 ADR 漲近 1.7%。

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晶片股持續扮演全球股市領頭羊，帶動美股期指與亞洲、歐洲科技股同步走高。不過，中東局勢再度升溫，使國際油價震盪，市場一方面關注美伊衝突是否重新惡化，另一方面則持續消化聯準會 (Fed) 政策前景與 AI 投資熱潮。

美股盤前，標普 500 指數期貨上漲 0.3%，那斯達克 100 指數期貨勁揚 1%。半導體族群表現強勢，SK 海力士 (SK Hynix) 美國存託憑證 (ADR) 上市前認購需求熱烈，超額認購逾 7 倍，預計募資約 245 億美元，激勵全球晶片股走揚。

美軍周三對約 90 個伊朗目標發動攻擊，宣稱目的是削弱伊朗在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 襲擊商船的能力。伊朗則據半官方媒體《伊朗學生通訊社》(ISNA)報導，向美軍位於巴林、科威特及卡達的基地發動攻擊，雙方互相報復，使停火前景再度蒙上陰影。

市場策略師認為，目前局勢反映停火協議依舊脆弱，但各方是否願意重返全面戰爭仍有待觀察。Jefferies International 首席經濟學家 Mohit Kumar 表示，短期內各方仍可能達成某種形式的協議，即使只是折衷方案，也足以維持石油供應；但從中期來看，中東緊張局勢仍可能再次升高。

債市方面，避險需求帶動全球公債價格小幅走高，美國 2 年期公債殖利率下滑 3 個基點至 4.19%，美元則大致持平。同日公布的美國上周初領失業救濟金人數略優於市場預期，顯示勞動市場仍具韌性。

投資人也持續關注 Fed 貨幣政策動向。Fed 日前公布 6 月會議紀錄顯示，部分官員認為當時已有升息理由，市場接下來將聚焦下周公布的美國通膨數據，以及 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 赴國會作證內容，以研判未來利率走向；紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 也將於周四稍晚發表談話。

儘管市場憂心 AI 投資熱潮是否降溫，貝萊德 (BlackRock) 投資策略師 Helen Jewell 仍看好 AI 主題至少還能持續 2 至 3 年，主要受惠於科技巨擘持續投入龐大資本支出。不過，她也提醒，隨著企業逐漸透過舉債支應 AI 基礎建設，投資人除了布局 AI 受惠股外，也應分散配置至醫療保健、拉丁美洲及英國等其他市場，以降低投資風險。

截至台北時間周四（9 日）21 時許：

焦點個股：

阿斯特捷利康 (AZN-US) 早盤股價下跌 8.31%，至每股 173.56 美元

阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 盤前重挫 8%，主因旗下治療心臟疾病藥物 Wainua 在一項後期臨床試驗中未能達到主要試驗目標，令市場對該藥物的商業前景感到失望。

百事 (PEP-US) 早盤股價下跌 4.63%，至每股 135.77 美元

百事 (PepsiCo) 盤前下跌 1%。該公司第二季財報好壞參半，經調整後每股盈餘 (EPS) 報 2.20 美元，低於 LSEG 調查分析師預期的 2.21 美元；營收 241.8 億美元，高於市場預估的 239.5 億美元。

Salesforce(CRM-US) 早盤股價下跌 4.02%，至每股 159.88 美元

Salesforce 盤前下跌 4%，主因 KeyBanc 將其投資評等自「加碼」(Overweight) 調降至「中立」(Sector Weight)。KeyBanc 表示，根據通路調查、客戶訪談以及公司已揭露的營運數據，目前難以找到足以支撐股價進一步上漲的證據。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：