鉅亨網編譯段智恆 2026-07-10 02:00

《彭博》周四 (9 日) 報導，華爾街 ETF 市場持續推陳出新，如今連「不想投資馬斯克」也能成為一種投資策略。新興 ETF 發行商 Subversive ETFs 已向主管機關提交申請，計劃推出兩檔追蹤那斯達克 100 指數與標普 500 指數、但排除所有由馬斯克創立、掌控或擔任領導職務企業的 ETF，再次凸顯 ETF 市場正朝高度客製化發展。

不想投資馬斯克？華爾街推新ETF 可避開特斯拉、SpaceX(圖：REUTERS/TPG)

根據申請文件，兩檔 ETF 暫定代號分別為 QQNE 與 SPNE，將提供投資人持有大盤指數的同時，避開馬斯克旗下企業，包括特斯拉 (Tesla) 與近期納入那斯達克 100 指數的 SpaceX 等公司。換言之，投資人仍可布局整體市場，但可藉由排除特定企業，反映對馬斯克個人及其企業的投資看法。

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Subversive ETFs 指出，部分投資人可能認為馬斯克相關企業存在公司治理風險、政治風險及股價波動較大的疑慮，因此希望提供相應的投資工具。

不過，市場對這類產品看法不一。NovaDius Wealth Management 總裁 Nate Geraci 認為，馬斯克本身就是極具爭議的人物，因此有 ETF 業者希望藉此吸引投資人並不令人意外；但若市場開始因投資人對單一人物的觀感，而從大型指數中排除個別公司，可能代表 ETF 市場已經過度細分。

Morningstar 分析師 Jeffrey Ptak 也提醒，ETF 業者不斷推出新產品有助於市場競爭，但投資人仍應留意，部分產品未必具備明確的投資價值，卻可能收取較高管理費。

ETF.com 研究總監 Dave Nadig 則直言，這類建立在高度特定投資觀點上的產品，往往難以培養長期投資人，更像是行銷噱頭，而非真正具有說服力的投資策略。