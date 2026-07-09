川普：伊朗主動致電求談判 但不確定美伊是否重返全面戰爭

鉅亨網編譯段智恆 2026-07-09 19:44

美國總統川普昨日表示，目前無法確定美國與伊朗是否將重新陷入全面戰爭，但強調美軍近期空襲已重創伊朗軍事能力，並透露伊朗已主動聯繫美方，希望盡快達成協議，終止中東衝突升級。不過，他也質疑德黑蘭是否值得信任、是否會遵守任何協議。

川普：伊朗主動致電求談判 但不確定美伊是否重返全面戰爭圖：REUTERS/TPG)

川普結束英國訪問返美途中，在空軍一號上向媒體表示，美軍日前再次對伊朗發動打擊，「我們狠狠打擊了他們。」他說，美方已表明，每當伊朗攻擊美國利益，美軍將以「20 比 1」的力道回擊，而美軍前一晚已付諸行動。對於伊朗當天的反擊，川普則形容只是對美軍攻勢的報復，但美方隨後祭出更強烈的反制。

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被問及美伊是否正重新走向全面軍事衝突時，川普坦言「我不知道」，但強調若戰事再度升高，美國將能「非常快地贏得戰爭」。他表示，美軍在軍事上早已取得優勢，伊朗已所剩無幾，因此急於尋求談判。

川普透露，伊朗「不久前才打電話過來」，希望與美方達成協議，但他對此仍抱持高度保留態度。「他們非常想達成協議，但我不知道他們是否值得談，也不知道他們是否會遵守協議，這才是真正的問題。」截至目前，伊朗政府尚未回應川普有關主動聯繫美方的說法。

另一方面，美國中央司令部 (Centcom) 昨日表示，美軍已再度對伊朗發動一波攻擊，目的是削弱伊朗在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 攻擊商船及民用船隻的能力。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，也是近期美伊衝突焦點。衝突期間，海峽大部分時間受阻，導致能源價格攀升，市場一度擔憂通膨壓力升高，進而促使全球主要央行採取更偏鷹派的貨幣政策。

美軍表示，本周二因有三艘商船航經荷莫茲海峽時遭襲，美方對伊朗展開報復性打擊；美國財政部也同步撤銷先前允許伊朗出口石油的豁免措施。根據美國中央司令部，美軍兩波軍事行動合計打擊約 170 個伊朗軍事目標。

值得注意的是，美伊雙方上月才共同證實已達成一份終止戰爭的諒解備忘錄 (memorandum of understanding)，但停火局勢如今再添變數。川普周三稍早在土耳其安卡拉舉行的北約 (NATO) 峰會期間表示，「我認為停火已經結束」，並稱「我不想再和他們打交道，就我而言，一切都結束了。」他表示，美方代表團原本希望推動和平協議，但如今認為與伊朗談判只是浪費時間。

伊朗外交部周四則發表聲明，指控美軍空襲違反不到四周前才達成的諒解備忘錄，並強調伊朗將堅決捍衛國家主權與領土完整，對攻擊者予以懲罰。