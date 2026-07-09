鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-09 21:00

美國上周初領失業救濟金人數小幅下降，顯示企業裁員仍維持低檔，就業市場整體依舊穩定，儘管 6 月新增就業明顯放緩，勞動市場仍延續「慢招聘、不裁員」(Slow Hire, No Fire) 的格局。

美國上周初領失業救濟金人數小幅下降，顯示企業裁員仍維持低檔。(圖：ZeroHedge)

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美國勞工部 (DOL) 周四 (9 日) 公布，截至 7 月 4 日當周，經季節調整後，初領失業救濟金人數減少 2,000 人至 21.5 萬人，優於《彭博》調查經濟學家預估的 21.7 萬人，也低於《路透》調查預期的 21.8 萬人。

持續領取失業救濟金人數 (截至 6 月 27 日當周) 增加 8,000 人至 181.4 萬人，略高於前一周的 180.6 萬人，創 3 月以來新高。不過，分析人士指出，持續申領人數上升主要反映學校暑假帶來的季節性調整因素，未必代表勞動市場明顯惡化。

持續領取失業救濟金人數 (截至 6 月 27 日當周) 增加 8,000 人至 181.4 萬人。(圖：ZeroHedge)

若未經季節調整，上周初領失業救濟金人數則增加近 1 萬人，幾乎全數來自加州申請案件增加。經濟學家表示，每逢學年結束，部分州允許非教師職員在暑假期間申請失業救濟，容易干擾政府季節性調整模型，因此 5 月底至 6 月初失業救濟金申請增加，多半被視為統計雜訊，而非就業市場轉弱的訊號。

雖然最新非農就業報告顯示，6 月新增就業人數大幅放緩，且 4、5 月就業數據遭下修，但企業仍未出現大規模裁員跡象。分析人士認為，目前美國就業市場仍處於「慢招聘、不裁員」狀態，企業招聘步調放慢，但也普遍不願輕易裁撤員工。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

聯準會 (Fed) 日前公布 6 月 16 日至 17 日會議紀錄也反映相同看法。多數官員預期，近期勞動市場將維持穩定，失業率可望維持在目前水準附近。不過，部分官員也提醒，若地緣政治風險或整體經濟前景的不確定性升高，企業可能進一步放慢招聘，甚至開始啟動裁員。