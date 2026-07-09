鉅亨網編譯段智恆 2026-07-09 20:50

人工智慧 (AI) 投資熱潮帶動今年科技股兩極分化的交易策略，如今正出現鬆動跡象。隨著市場開始重新評估 AI 資本支出能否兌現，以及軟體業是否真會被 AI 顛覆，原本盛行的「買晶片、賣軟體」交易逐漸降溫。近期軟體股止跌回升，半導體股則自高檔回落，顯示投資人正重新調整 AI 投資布局。

AI交易風向變了？「買晶片、賣軟體」策略開始鬆動(圖：REUTERS/TPG)

今年以來，在 AI 需求帶動下，費城半導體指數 (PHLX Semiconductor Index)(SOX-US) 累計仍大漲 78%，並創下史上最佳單季表現。不過，7 月以來該指數已回落 12%。相較之下，追蹤軟體股的指數本月上漲 2.2%，雖然今年來仍下跌 12%，但跌幅已明顯收斂。

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Crossmark Global Investments 投資長 Bob Doll 表示，當市場走勢過度極端時，往往應該反向思考，因此近期已逐步加碼軟體股、降低半導體持股。他認為，市場過去認為軟體產業將被 AI 淘汰、晶片企業則彷彿找到「新金礦」，這種看法已經過於極端。

AI 疑慮降溫 軟體股重獲青睞

市場近期對軟體產業態度開始轉趨樂觀。上周，Guggenheim 同步調升 Salesforce(CRM-US)、ServiceNow(NOW-US) 及 Check Point Software(CHKP-US) 三家軟體公司的投資評等，認為 AI 確實可能帶來產業變革，但市場對軟體產業將遭重創的悲觀看法更像是一場「幻覺」(Hallucination)。

隨後，匯豐 (HSBC) 也將 Adobe(ADBE-US)投資評等由「持有」調升至「買進」，認為市場高估 AI 設計工具對 Adobe 業務的衝擊。

《彭博》統計顯示，半導體與軟體股之間的走勢差距已達歷史罕見水準。上月，半導體股相較軟體股分別創下史上最大單日超額表現與最大單日落後紀錄；此外，兩大族群 40 日報酬相關係數也首度轉為負值，代表資金正以相反方向布局兩大產業。

AI 資本支出疑慮升溫 半導體股面臨考驗

另一方面，半導體族群近期則遭遇逆風。三星電子亮眼財報並未激勵股價續揚，加上《路透》報導中國 AI 新創深度求索 (DeepSeek) 正開發自有 AI 晶片，引發市場擔憂未來 AI 晶片需求恐出現更多競爭，拖累半導體指數單日重挫 4.7%。

此外，市場也開始質疑 AI 基礎建設投資是否會如預期持續擴張。先前《彭博》報導 Meta(META-US) 計畫對外出租部分 AI 運算能力，被市場解讀為資料中心可能出現供給過剩的警訊，也讓 AI 基礎建設概念股一度遭到拋售。

Scotiabank 分析師 Nat Schindler 指出，若大型雲端業者一方面持續投資最先進 AI 模型，另一方面卻開始出售多餘算力，市場勢必開始重新檢視未來幾年的資本支出規劃。不過，他也強調，目前並未認為 AI 資本支出已經見頂，Meta 也沒有退出 AI 前沿競爭的跡象。

市場疑慮也吸引知名投資人加入看空陣營。「大空頭」貝瑞 (Michael Burry) 上周建立輝達 (NVDA-US)、應用材料(AMAT-US) 及 iShares Semiconductor ETF(SOXX-US)的空頭部位，認為半導體 ETF 已成為市場少見且容易辨識的高估標的。此外，原本計畫今年秋季上市的 OpenAI，也傳出因科技股波動加劇，考慮延後至明年 IPO。

儘管如此，市場對半導體產業長期基本面仍抱持信心。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 預估，半導體產業 2027 年獲利將成長 47%，且預估值近期持續上修；相較之下，軟體與服務業今年獲利預估成長 16.5%，市場預期則持續下滑。