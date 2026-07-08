鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-09 02:23

美國聯準會 (Fed) 周三 (8 日) 公布 6 月 16 日至 17 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，隨著通膨風險升高、勞動市場疑慮略為緩解，部分官員在會議中認為已有理由立即升息，不過最終所有與會官員一致支持維持聯邦資金利率目標區間在 3.50% 至 3.75% 不變，作為主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首次主持會議的決議。

會議紀錄指出，與會官員普遍認為，自前次會議以來取得的經濟數據顯示，物價穩定面臨的上行風險仍偏高，而充分就業目標的下行風險則已有所減輕。Fed 因此在會後聲明中再次強調，將致力於恢復物價穩定，凸顯決策重心重新回到抑制通膨。

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儘管「少數」官員主張 6 月就應升息，但整體討論呈現相對均衡。一方面，多數官員認為若通膨持續朝 2% 目標回落，Fed 可望維持現行利率，甚至未來逐步降息；另一方面，多數官員也認為，若 AI 需求持續強勁、能源價格維持高檔，加上關稅因素推升物價，使通膨居高不下，屆時進一步收緊貨幣政策將是合理選項，而幾乎所有持此看法的官員都認為，在該情境下升息將屬必要。

華許淡化前瞻指引 多數官員支持縮短政策聲明

會議紀錄也顯示，華許推動改革 Fed 溝通策略獲得多數官員支持。多數與會者認為，縮短會後政策聲明有助於提升政策溝通效率，並支持刪除暗示下一步可能降息的措辭，避免市場將 Fed 視為預先承諾未來利率路徑。

因此，6 月會後聲明較過去明顯精簡，並完全移除有關下一步利率方向的前瞻指引 (forward guidance)，改以更具彈性的表述方式，符合華許主張避免對市場做出政策承諾的理念。會議紀錄亦顯示，多位官員認為，是時候重新檢討並大幅調整 Fed 會後聲明的內容與架構。

最新利率點陣圖顯示，18 位決策官員中有 9 人預估今年至少升息 1 碼 (25 個基點)，其中 6 人更預期至少升息 2 碼；另有 9 人預估利率將維持不變或降息。華許則延續先前反對前瞻指引的立場，未提交個人利率預測。

市場聚焦通膨數據 油價變數持續干擾決策

會議結束後公布的經濟數據，進一步印證 Fed 對通膨的擔憂。Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數 5 月年增 4.1%，創 2023 年 4 月以來新高；剔除食品與能源價格的核心 PCE 年增率也升至 3.4%，顯示通膨壓力已不再侷限於能源項目。

不過，近期中東局勢持續變化，也使 Fed 面臨更複雜的決策環境。美伊一度達成停火後，荷莫茲海峽航運恢復，國際油價曾快速回落；但本周衝突再度升溫，加上美國總統川普表示停火已經結束，並稱美軍可能再次打擊伊朗，推升油價再度走高，也讓市場重新擔憂能源價格將帶動新一波通膨壓力。