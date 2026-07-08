鉅亨網編譯段智恆 2026-07-08 23:00

AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 近兩個月市值蒸發約 1 兆美元，股價自 5 月 14 日歷史高點回落 16%，市場焦點也逐漸從 GPU 龍頭轉向記憶體等 AI 供應鏈。不過，儘管股價陷入修正，華爾街分析師對輝達基本面仍維持高度樂觀，認為目前估值已回到 AI 熱潮爆發前水準，反而提供中長期布局機會。

根據彭博彙編數據，輝達目前預估未來 12 個月本益比 (P/E) 約 18 倍，為 2019 年初以來最低水準，不僅低於標普 500 指數逾 20 倍的預估本益比，也低於那斯達克 100 指數近 23 倍，顯示這家曾是華爾街最炙手可熱的 AI 概念股，如今估值已明顯降溫。

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Fulton Breakefield Broenniman 研究主管 Michael Bailey 表示，市場情緒已開始轉向，過去預期偏低的公司如今成為資金追逐焦點，例如美光便成功吸引市場目光。

AI 交易輪動 記憶體族群成最大贏家

其中，美光受惠高頻寬記憶體 (HBM) 價格大漲，今年股價飆升 229%，延續去年 239% 的強勢表現，成為半導體族群最大贏家。反觀輝達，今年卻成為費半 30 檔成分股中表現第三差的個股；而在 2024 年，輝達仍是指數中第二強勢的股票，去年則維持中段班水準。

彭博數據顯示，輝達股價與費半指數的相關性上月降至 2014 年以來最低，反映市場資金配置已出現明顯變化。Accuvest Global Advisors 投資長 Eric Clark 指出，輝達過去漲幅過大、持股過於集中，當市場尋找新的 AI 投資標的時，輝達自然成為資金調節來源。

市占率仍近 97% 華爾街看好獲利續創新高

儘管 AI 交易出現輪動，輝達在 AI 伺服器 GPU 市場的領導地位依然穩固。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 資料顯示，截至 2025 年底，輝達仍掌握 97% 的伺服器 GPU 市場，高於 2024 年底的 95%，即使 Google、亞馬遜 (Amazon) 等大型客戶積極發展自研 AI 晶片，也尚未明顯侵蝕其市占率。

市場預估，輝達截至 2027 年 1 月底止的 2027 會計年度，營收將達 3,930 億美元、獲利 2,280 億美元，分別年增 82% 及 90%；其中，近三個月獲利預估更上調 13%，顯示市場對公司基本面仍具高度信心。

目前追蹤輝達的 82 位分析師中，僅 3 人給予「持有」評等、1 人建議「賣出」，其餘皆維持買進建議，平均目標價 302 美元，意味未來 12 個月仍有逾 50% 的上漲空間，也是「美股七雄」(Magnificent Seven) 中最高的預期報酬。