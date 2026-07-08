鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-09 00:00

瑞銀 (UBS) 分析，馬斯克正準備投入數千億美元實現晶片製造願景，此舉可能使半導體設備市場的某一個次領域規模翻倍。

馬斯克斥資千億打造晶片廠 瑞銀看好半導體設備市場規模翻倍 (圖:Shutterstock)

瑞銀分析師 Tim Arcuri 周二 (7 日) 在報告中指出，SpaceX 旗下聚焦人工智慧 (AI) 的業務部門，預料將在未來五年投入約 1.1 兆美元資本支出。此前，Arcuri 的同事 John Hodulik 周二展開追蹤研究，給予「買進」評等。

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Arcuri 表示，上述金額中約 20% 可能流向「Terafab」，也就是馬斯克計劃為 SpaceX 與特斯拉 (TSLA-US) 製造晶片的生產設施。「假設晶圓廠設備的資本支出占比為典型的 60%」，SpaceX 未來五年投入晶片製造設備的金額可能達到 1350 億美元，與目前全球晶圓廠設備 (WFE) 的總目標市場規模相當。

Arcuri 表示，即便上述預估支出只有一部分成真，也足以支撐他長期以來的信念：全球晶圓廠設備市場規模有望於 2029 年逼近約 3000 億美元。

他推測，馬斯克的 Terafab 可能涵蓋光罩廠、先進邏輯與記憶體晶片製程，以及晶片封裝與測試等環節。

Arcuri 引述與供應商的對話指出，SpaceX 已為明年的試產線下單約 50 億美元的晶片製造設備採購訂單。他預估這項支出到 2028 年將成長至 100 億美元，而且在 2030 年或 2031 年前，Terafab 每年可能投入逾 500 億美元於晶圓廠設備採購。