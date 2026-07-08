鉅亨網編譯許家華 2026-07-09 04:30

Alphabet(GOOGL-US) 旗下自駕計程車公司 Waymo 宣布，未來幾周將在美國聖地牙哥、拉斯維加斯、佛州坦帕及丹佛等 4 座城市陸續推出全自動無人駕駛叫車服務，持續加快全美擴張步伐，並進一步鞏固其在 Robotaxi 市場領先地位。

Waymo 表示，新服務初期將先開放 Alphabet 員工使用，完成測試後，再逐步向一般民眾開放。

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Waymo 早於 2025 年便公布上述擴張計畫，目前已在美國超過 10 座城市營運無人駕駛車隊，是美國 Robotaxi 市場規模最大的業者之一。

目前，包括特斯拉 (TSLA-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Zoox 均積極擴展自駕計程車版圖，試圖縮小與 Waymo 的差距。

Zoox 預計今年稍晚向美國德州奧斯汀及佛州邁阿密部分民眾推出 Robotaxi 服務；特斯拉則在奧斯汀啟動 Robotaxi 測試後，正持續向德州其他城市及邁阿密拓展服務範圍。

根據 Waymo 向美國汽車安全監管機構提交的資料，截至今年 5 月，公司在美國已部署約 4,000 輛 Robotaxi，搭載第五代及第六代自動駕駛系統，是目前全美規模最大的商業化自駕車隊之一。

近年 Waymo 持續加快商業化腳步。公司今年 2 月完成 160 億美元募資，資金主要來自母公司 Alphabet 及其他投資人，將用於擴大車隊、推動技術研發及拓展新市場。

Waymo 也計劃今年稍晚正式進軍英國倫敦，將是公司首個海外市場，象徵其自駕計程車業務開始走向國際化。

官方資料顯示，截至目前，Waymo 累計完成超過 2,000 萬趟全自動駕駛載客服務，公司目標是在今年底前，將每周自駕載客次數提升至 100 萬趟。

不過，隨著車隊規模快速擴張，Waymo 近期也面臨更多營運挑戰。

近期美國部分地區遭逢極端天候，部分 Waymo 車輛曾誤駛入積水路段；另外，在美國國慶日活動期間，舊金山多輛 Waymo 自駕車因交通壅塞長時間停滯，最終電力耗盡而無法行駛，另有車輛被拍到駛入施放煙火區域，引發外界對自駕系統應變能力的討論。