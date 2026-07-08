鉅亨網編譯段智恆 2026-07-08 22:00

美國總統川普周三 (8 日) 表示，美軍「很可能」將於當晚再次對伊朗發動軍事打擊，進一步升高對德黑蘭施壓，也使美伊衝突全面升級的風險再度攀升，外界擔憂雙方短暫停火恐徹底破局。

川普在土耳其安卡拉舉行的北約 (NATO) 峰會場邊受訪時表示，美軍前一晚已重創伊朗，「今晚可能還會再打一次」。他並表示，會事先給伊朗一些警告，但強調自己對伊朗目前的態度「並不滿意」。

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就在川普發表談話數小時前，美軍對伊朗發動新一輪空襲，同時撤銷先前允許伊朗原油出口全球市場的豁免措施。華府表示，此舉是回應近期荷姆茲海峽商船接連遭襲事件，並指控相關攻擊由伊朗策動。外界認為，這是美伊停火協議面臨的最大考驗，也使雙方原本朝向更全面和平協議的談判前景蒙上陰影。

川普稍早曾表示，他認為美伊停火協議「已經結束」，不過仍未阻止談判代表持續接觸。他說：「他們可以談，但我認為是在浪費時間。」川普過去也曾多次揚言對伊朗動武，但最終並未付諸行動。

受川普相關言論影響，市場對中東局勢升溫及荷莫茲海峽能源運輸受阻的憂慮加劇，國際油價周三大幅走高，也進一步推升全球通膨壓力。

美伊雙方近期互控違反 6 月簽署的諒解備忘錄。該協議建立短期停火機制，並啟動為期 60 天的全面和平談判。不過，伊朗外交部表示，美國空襲及封鎖伊朗原油出口，已使臨時和平協議「失去效力」，再加上荷莫茲海峽局勢惡化及以色列持續攻擊黎巴嫩，均使伊朗對談判前景更加悲觀。

另一方面，美國則指控伊朗是近期三艘商船遇襲事件的幕後主使。伊朗則多次表示，未經許可不會允許船隻通過荷莫茲海峽。美軍表示，過去一夜已對伊朗境內逾 80 處目標發動攻擊，打擊包括防空系統、指揮控制中心及沿岸雷達設施等軍事據點。

伊朗革命衛隊 (Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC) 則透過國營電視表示，已對科威特及巴林境內美軍基地發動攻擊。

目前美伊談判已暫停，伊朗正舉行已故最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 為期一周的國葬。哈米尼於 2 月底衝突爆發首日遭暗殺身亡。