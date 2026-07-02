鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-02 23:31

美國聯準會 (Fed) 舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周四 (2 日) 表示，美國貨幣政策目前仍處於「略具限制性」 (slightly restrictive) 水準，有助於抑制通膨，但在人工智慧 (AI) 投資熱潮、勞動市場仍具韌性，以及通膨前景充滿不確定性下，Fed 下一步政策方向仍難以定論，決策官員不應倉促採取行動。

戴莉在西班牙桑坦德舉行的西班牙銀行 (Banco de España) 會議上指出，目前政策立場應可持續推動通膨回落，但經濟前景仍存在多種可能情境。她表示，一種情況是通膨可能比預期更具黏性，屆時 Fed 或許需要採取更積極措施；另一種情況則是經濟成長或 AI 投資動能放緩，企業因尚未看到投資效益而轉趨保守，進而削弱整體經濟活動。

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她指出，美伊達成停火後，油價已自高點回落，為消費者及整體經濟帶來「鬆一口氣」的希望，但現在仍難判斷未來經濟將如何演變。

戴莉發表談話之際，美國最新公布的 6 月非農就業新增 5.7 萬人，遠低於市場預期，市場因此降低對 Fed 短期升息的押注。不過，她並未直接評論政策前景，而是強調，在全球經濟快速變化之際，決策者更應審慎評估數據，而不是急於調整利率。

她表示，AI 對經濟的影響仍存在高度不確定性。短期而言，大規模 AI 投資可能推升需求，進一步支撐經濟活動；但隨著 AI 提高生產力與供給能力，未來又可能抑制通膨，兩股力量將同時影響 Fed 的政策判斷。

戴莉強調，Fed 將持續研究並更新評估經濟的方法，但不會改變追求充分就業與物價穩定的雙重使命，以維持央行政策公信力。