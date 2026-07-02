鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-02 20:41

美國勞動市場降溫跡象更加明顯。美國勞工統計局 (BLS) 周四 (2 日) 公布，6 月非農就業新增 5.7 萬人，不僅遠低於市場預估的 11 萬人，也較 5 月下修後的 12.9 萬人明顯放緩，創今年以來最弱增幅。

美非農爆冷！6月就業僅新增5.7萬人 Fed升息預期降溫(圖：REUTERS/TPG)

美國勞動市場降溫跡象更加明顯。(圖：ZeroHedge)

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儘管失業率由 4.3% 降至 4.2%，但主要是勞動參與率下滑所致，而非就業市場明顯改善。數據公布後，美股期貨走高、美債殖利率回落，市場同步降低對聯準會 (Fed) 今年升息的押注。

儘管失業率由 4.3% 降至 4.2%，但主要是勞動參與率下滑所致，而非就業市場明顯改善。(圖：ZeroHedge)

勞參率跌至逾五年低點 失業率下降反映更多人退出勞動市場

美國勞工統計局同時下修前兩個月非農數據，其中 4 月新增就業由 17.9 萬人下修至 14.8 萬人，5 月由 17.2 萬人下修至 12.9 萬人，合計較原先公布減少 7.4 萬人，顯示近幾個月就業動能較先前認知更為疲弱。

美國勞工統計局同時下修前兩個月非農數據。(圖：ZeroHedge)

外媒調查顯示，經濟學家原先預估 6 月新增就業 11 萬人，預測區間介於 2.5 萬人至 20 萬人。分析人士認為，本次數據雖大幅低於預期，但在連續數月強勁成長後，就業市場仍屬降溫而非急劇惡化，也與近來小型企業招聘計畫等調查顯示的疲弱趨勢更加一致。

值得注意的是，失業率下降並非反映更多人找到工作，而是勞動參與率由 61.8% 降至 61.5%，創逾五年新低；25 至 54 歲黃金工作年齡人口的勞動參與率也降至 83.3%，追平 2023 年以來低點。

家庭調查同樣顯示勞動市場仍有壓力，6 月實際就業人口減少約 50.7 萬人，勞動力人口更減少約 72 萬人，使部分勞工退出勞動市場，進而壓低失業率。此外，全職工作人口單月減少約 51.4 萬人，兼職工作人口則減少約 5.3 萬人，反映就業結構仍面臨挑戰。

(圖：ZeroHedge)

餐旅業重挫拖累就業 AI 投資持續改變企業用人布局

從產業表現來看，休閒與餐旅業減少 6.1 萬人，創疫情以來最大降幅，成為拖累整體就業的主因；零售業及資訊業也持續流失人力，其中資訊業近 18 個月已有 17 個月就業下滑，反映部分大型科技企業持續精簡人力，以因應龐大的人工智慧 (AI) 投資支出。

(圖：ZeroHedge)

另一方面，醫療保健、社會援助及專業與商業服務仍維持穩定增聘，分別新增 2.2 萬人、2.5 萬人及 3.6 萬人。製造業與營建業就業亦大致持穩，市場認為 AI 資料中心建設持續支撐部分營建需求，即使高利率仍壓抑住宅建築活動。

薪資成長方面，6 月平均時薪月增 0.3%、年增 3.5%，均符合市場預期，顯示薪資壓力尚未進一步升溫。不過，在部分產業通膨重新快於薪資成長下，企業招聘態度仍趨保守。

(圖：ZeroHedge)

此外，截至上周初領失業救濟金人數變化不大，顯示企業裁員規模仍維持低檔，美國就業市場持續呈現「低裁員、低招聘」特徵，也就是企業普遍選擇留住現有人力，但新增聘僱意願仍然保守。

分析人士指出，美伊恢復停火、油價回落至戰前水準後，企業面臨的成本壓力有所緩解，消費信心也逐步改善，未來數月招聘活動仍有回升空間。