鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-02 21:20

特斯拉 (TSLA-US) 周四 (2 日) 公布亮眼的第二季財報數據，其全球車輛銷量大幅超越華爾街的保守預期。

在全球插電式混合動力車市場增長放緩的背景下，特斯拉第二季度在全球範圍內共交付了 480,126 輛汽車，遠高於《彭博》預估的 396,466 輛。與去年同期相比，交車量大幅增長了 25%。。

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去年同期，特斯拉曾因執行長馬斯克 (Elon Musk) 參與川普政府工作引發的爭議，面臨廣泛的消費者抵觸，而今年的數據顯示出強勁的回升態勢。

除了核心的電動車業務，市場觀察家正將目光轉向馬斯克的人工智慧與自動化願景。 馬斯克致力於將 AI、自動駕駛技術以及機器人轉化為公司未來的主要收入來源。

為支持這些宏大的計畫，特斯拉今年預計將投入超過 250 億美元的資本支出，約為去年的 3 倍。這筆資金將用於擴大工廠營運，以生產 Optimus 人型機器人以及自動駕駛計程車 Cybercabs。此外，由於 SpaceX 在上個月完成了創紀錄的首次公開募股 (IPO)，外界也高度關注馬斯克是否可能將特斯拉與 SpaceX 進行合併。