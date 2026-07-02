鉅亨網編譯段智恆 2026-07-03 02:00

全球避險基金 6 月表現分化，但整體今年以來仍維持亮眼報酬。根據《路透》取得高盛 (GS-US) 提供給客戶的報告，受惠於成功掌握市場熱門交易、加碼高信心部位，以及布局醫療保健類股，以基本面研究為主的股票避險基金 6 月平均報酬率達 4%，推升第二季累計報酬率衝上 18.4%，創下高盛有紀錄以來最佳單季表現，今年以來報酬率則達 17.4%。

高盛指出，這類基金今年最大的成功策略包括提高持股部位、加碼醫療保健產業，以及順勢追隨市場動能強勁的交易標的。不過，6 月市場波動加劇，也讓部分交易失利，包括押注南韓股市及部分放空部位遭遇反向走勢，拖累整體績效。

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市場風格輪動同樣影響避險基金表現。美國費城半導體指數 (SOX-US) 第二季創下歷來最佳季度表現，但大型科技股卻在 6 月明顯回檔，追蹤「美股七雄」的 Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS-US)單月重挫 9%，創一年多來最大單月跌幅，使部分重押科技股的基金承受壓力。

另一方面，採用量化模型與系統化策略的避險基金 6 月表現相對平淡。高盛指出，系統化基金 6 月報酬率僅 1.1%，主要因月底市場劇烈震盪侵蝕先前獲利，但今年以來仍累積 11.3% 的報酬率。

管理規模約 180 億美元的量化避險基金 Winton 也指出，系統化交易策略 6 月主要受到美國大型科技股及中國股票波動拖累。此外，放空固定收益資產、尤其是長天期美國公債部位，也對績效造成負面影響。

在外匯及跨資產交易方面，趨勢追蹤基金與商品交易顧問 (CTA) 雖然從加拿大元及日元交易中獲利，但澳元、英鎊及挪威克朗部位的虧損幅度更大，抵銷整體收益。Winton 表示，市場快速反轉提高交易難度，不過持有期間較短、調整速度較快的策略，相較長週期策略更能因應震盪行情。