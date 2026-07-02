鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-02 21:39

美股主要指數周四 (2 日) 開盤走高，美國 6 月非農就業新增人數遠低於市場預期，顯示勞動市場降溫，促使投資人下修聯準會 (Fed) 今年升息預期，帶動市場風險偏好回升。最新數據公布後，美債殖利率走低，市場對 Fed 短期升息的押注同步降溫，激勵科技股及大型權值股領軍反彈。

〈美股早盤〉疲弱非農降溫升息預期、科技股領漲 主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 90 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.4%。台積電 ADR 漲逾 1.3%。

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美國 6 月就業成長明顯放緩，進一步緩解市場對聯準會 (Fed) 短期升息的憂慮。最新就業報告公布後，美股周四開盤走高，美國公債殖利率下滑，美元兌主要已開發國家貨幣全面走弱，市場也同步下修本月升息預期。

美國勞工統計局 (BLS) 公布，6 月非農就業新增 5.7 萬人，遠低於市場預期，且前兩個月數據遭下修，顯示今年以來一度回溫的就業動能明顯降溫。不過，失業率由 4.3% 降至 4.2%，主要因勞動參與率下滑，反映部分勞工退出就業市場，而非就業情勢全面改善。

數據公布後，美股三大指數期貨走高，顯示標普 500 指數有望延續本周漲勢。債市方面，對 Fed 政策敏感的 2 年期美債殖利率下跌約 7 個基點至 4.11%；美元則兌所有主要已開發國家貨幣走弱。油價也持續回落，跌破以伊衝突爆發前水準。

利率市場同步調整政策預期。根據利率交換市場定價，交易員目前預估 Fed 本月升息機率約 20%，低於就業數據公布前的 33%，顯示投資人認為疲弱的就業數據降低 Fed 近期進一步緊縮貨幣政策的必要性。

高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益與流動性解決方案全球主管 Kay Haigh 表示，目前就業市場仍具一定韌性，Fed 接下來更可能將焦點放在即將公布的通膨數據，以評估是否需要進一步收緊政策。

Haigh 指出，高盛目前仍預期 Fed 今年剩餘時間將按兵不動，但若未來通膨再度出現高於預期的意外升溫，仍可能促使決策官員提前恢復升息，因此後續通膨數據仍將是市場觀察重點。

截至台北時間周四（2 日）21 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 盤前早盤股價下跌 0.55%，至每股 359.22 美元

Alphabet 周四盤前下跌約 1%。旗下 Google 在歐洲反壟斷官司敗訴，法院維持 2018 年歐盟執委會開出的 41 億歐元 (約 46.7 億美元) 罰款，認定 Google 利用 Android 系統讓自家應用程式取得不公平競爭優勢，涉及反競爭行為。

羅賓漢 (HOOD-US) 盤前早盤股價上漲 7.52%，至每股 116.82 美元

羅賓漢 (Robinhood) 周四盤前走高，除了受惠比特幣續揚外，瑞穗證券也將其目標價調升至 130 美元。分析師表示，羅賓漢有望成為線上券商的「超大規模平台(Hyperscaler)」，未來可望跨國擴張，建立全球市場領先地位，而非僅稱霸單一國家市場。

SanDisk(SNDK-US) 盤前早盤股價上漲 0.63%，至每股 2,045.00 美元

記憶體族群周四盤前續跌，延續前一交易日的獲利了結賣壓。SanDisk 盤前下跌約 3.5%，周三股價已重挫逾 10%；威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 與希捷科技 (Seagate)(STX-US) 盤前均跌約 2.5%，兩家公司前一交易日分別下跌約 6% 及 5%。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月非農新增就業報 5.7 萬人，預期 11.4 萬人，修正後前值 12.9 萬人

美國 6 月失業率報 4.2%，預期 4.3%，前值 4.3%

美國 6 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 6 月平均每小時薪資年增率報 3.5%，預期 3.5%，修正後前值 3.4%

美國 6 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 6 月勞動參與率報 61.5%，前值 61.8%

美國 5 月工廠訂單月增率預期 - 1.7%，前值 4.8%

美國上周初領失業金人數報 21.5 萬，預期 21.9 萬，前值 21.6 萬

美國上周續領失業金人數報 181.4 萬，預期 181 萬，前值 181.2 萬

華爾街分析：