鉅亨網編譯段智恆 2026-07-02 22:00

美國 6 月非農就業新增僅 5.7 萬人，遠低於市場預期，雖然就業數據爆冷，但華爾街普遍將這份報告視為「恰到好處」（Goldilocks）的結果。分析師認為，就業市場雖明顯降溫，卻未出現急劇惡化，加上薪資成長維持穩定、失業率仍處低檔，足以降低聯準會 (Fed) 短期升息壓力，也推升美股與公債同步上漲。

利率期貨市場迅速調整預期，交易員目前預估 Fed 7 月升息機率已降至約兩成以下，遠低於非農公布前約三分之一；至於 9 月會議，市場仍傾向認為 Fed 保留升息可能，但機率已由約 75% 下滑至 約 60%，顯示投資人認為決策官員有更多時間觀察後續通膨數據。

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市場下調今年升息機率。(圖：芝商所 FedWatch 工具)

華爾街：勞動市場降溫「剛剛好」 為 Fed 爭取更多觀望空間

多數市場人士認為，本次非農數據雖令人失望，但並未改變美國經濟仍具韌性的基本面。

50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 表示，市場近月最擔心的是經濟過熱推升通膨，迫使 Fed 再度升息，如今就業數據「不冷也不熱」，有助緩解短期升息壓力，讓市場鬆一口氣。

Citizens 全球市場共同主管 Eric Merlis 指出，6 月非農意外疲弱，與今年稍早連續優於預期形成鮮明對比，但勞動市場仍持續創造就業，薪資增速也未明顯加快，因此支持 Fed 延續耐心觀望的政策立場。

Capital.com 資深市場分析師 Daniela Hathorn 也認為，在 Fed 主席華許（Kevin Warsh）強調政策將依據數據決定後，這份報告有助降低升息壓力，但不足以徹底改變政策前景。

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 則表示，近期市場重新建立的「勞動市場再度轉強」論述已受到挑戰，但整體而言，數據仍支持 Fed 暫時沒有急於收緊政策的必要。

真正焦點不是失業率 而是勞參率與企業招聘意願

部分分析師則提醒，真正值得關注的是勞動市場內部結構。

F.L.Putnam Investment Management 首席市場策略師 Ellen Hazen 指出，失業率降至 4.2%，主要是因勞動參與率由 61.8% 降至 61.5%，勞動力人口更單月減少約 72 萬人，數學上自然壓低失業率，但市場真正需要觀察的是，究竟是企業需求減弱，還是勞動供給不足，目前仍難下定論。

不少分析師也注意到，本月新增就業疲弱主要集中於休閒與餐旅業，該產業單月減少 6.1 萬人，創疫情以來最大降幅。

Integrated Partners 投資長 Steve Kolano 認為，中東衝突期間能源價格上漲，可能抑制消費者可支配支出，進而衝擊餐旅業招聘。隨著美伊停火、油價回落至戰前水準，若能源成本持續下降，餐旅業就業有望回升，也可能帶動整體就業重新改善。

CIBC Capital Markets 外匯策略主管 Sarah Ying 則認為，餐旅業就業受季節性因素影響較大，不宜過度解讀，這仍是近三個月首次出現明顯低於預期的非農數據，尚不足以認定勞動市場趨勢已經反轉。

AI 投資仍是市場主線 華爾街看好科技股續受惠

對股市而言，多數分析師認為，疲弱非農反而有利科技股。

Orion Advisor Solutions 投資長 Tim Holland 表示，市場並不樂見就業轉弱，但較低的新增就業意味著 Fed 升息壓力減輕，為政策爭取更多時間，也有助降低企業融資成本。

Potomac Fund Management 經濟策略師 Shawn Snyder 指出，若公債殖利率因升息預期降溫而回落，將有助緩解投資人對 AI 基礎建設成本的疑慮，尤其大型科技公司正持續投入龐大資本支出建設資料中心。

Dakota Wealth 資深投資組合經理 Robert Pavlik 也認為，能源價格回落除了有利消費性類股，也可降低超大規模雲端服務業者（Hyperscalers）的融資成本，持續支撐 AI 投資熱潮。