鉅亨網編譯段智恆
美國 6 月非農就業新增僅 5.7 萬人，遠低於市場預期，雖然就業數據爆冷，但華爾街普遍將這份報告視為「恰到好處」（Goldilocks）的結果。分析師認為，就業市場雖明顯降溫，卻未出現急劇惡化，加上薪資成長維持穩定、失業率仍處低檔，足以降低聯準會 (Fed) 短期升息壓力，也推升美股與公債同步上漲。
利率期貨市場迅速調整預期，交易員目前預估 Fed 7 月升息機率已降至約兩成以下，遠低於非農公布前約三分之一；至於 9 月會議，市場仍傾向認為 Fed 保留升息可能，但機率已由約 75% 下滑至 約 60%，顯示投資人認為決策官員有更多時間觀察後續通膨數據。
多數市場人士認為，本次非農數據雖令人失望，但並未改變美國經濟仍具韌性的基本面。
50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 表示，市場近月最擔心的是經濟過熱推升通膨，迫使 Fed 再度升息，如今就業數據「不冷也不熱」，有助緩解短期升息壓力，讓市場鬆一口氣。
Citizens 全球市場共同主管 Eric Merlis 指出，6 月非農意外疲弱，與今年稍早連續優於預期形成鮮明對比，但勞動市場仍持續創造就業，薪資增速也未明顯加快，因此支持 Fed 延續耐心觀望的政策立場。
Capital.com 資深市場分析師 Daniela Hathorn 也認為，在 Fed 主席華許（Kevin Warsh）強調政策將依據數據決定後，這份報告有助降低升息壓力，但不足以徹底改變政策前景。
Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 則表示，近期市場重新建立的「勞動市場再度轉強」論述已受到挑戰，但整體而言，數據仍支持 Fed 暫時沒有急於收緊政策的必要。
部分分析師則提醒，真正值得關注的是勞動市場內部結構。
F.L.Putnam Investment Management 首席市場策略師 Ellen Hazen 指出，失業率降至 4.2%，主要是因勞動參與率由 61.8% 降至 61.5%，勞動力人口更單月減少約 72 萬人，數學上自然壓低失業率，但市場真正需要觀察的是，究竟是企業需求減弱，還是勞動供給不足，目前仍難下定論。
不少分析師也注意到，本月新增就業疲弱主要集中於休閒與餐旅業，該產業單月減少 6.1 萬人，創疫情以來最大降幅。
Integrated Partners 投資長 Steve Kolano 認為，中東衝突期間能源價格上漲，可能抑制消費者可支配支出，進而衝擊餐旅業招聘。隨著美伊停火、油價回落至戰前水準，若能源成本持續下降，餐旅業就業有望回升，也可能帶動整體就業重新改善。
CIBC Capital Markets 外匯策略主管 Sarah Ying 則認為，餐旅業就業受季節性因素影響較大，不宜過度解讀，這仍是近三個月首次出現明顯低於預期的非農數據，尚不足以認定勞動市場趨勢已經反轉。
對股市而言，多數分析師認為，疲弱非農反而有利科技股。
Orion Advisor Solutions 投資長 Tim Holland 表示，市場並不樂見就業轉弱，但較低的新增就業意味著 Fed 升息壓力減輕，為政策爭取更多時間，也有助降低企業融資成本。
Potomac Fund Management 經濟策略師 Shawn Snyder 指出，若公債殖利率因升息預期降溫而回落，將有助緩解投資人對 AI 基礎建設成本的疑慮，尤其大型科技公司正持續投入龐大資本支出建設資料中心。
Dakota Wealth 資深投資組合經理 Robert Pavlik 也認為，能源價格回落除了有利消費性類股，也可降低超大規模雲端服務業者（Hyperscalers）的融資成本，持續支撐 AI 投資熱潮。
不過，高盛資產管理（Goldman Sachs Asset Management） 固定收益投資長 Kay Haigh 提醒，勞動市場仍大致維持穩定，Fed 接下來仍將聚焦通膨數據決定是否升息。若未來通膨再度意外升溫，決策官員仍可能重新考慮進一步收緊貨幣政策。
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