拋售愈演愈烈！全球晶片股總市值三天蒸發1.5兆美元
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
受市場擔憂各大科技企業在人工智慧（AI）領域持續巨額資本投入、美國聯準會（Fed）政策預期收緊等因素影響，全球晶片股本周總市值蒸發超過 1.5 兆美元，投資者恐慌情緒席捲整個半導體賽道。
亞洲科技股周三（29 日）延續拋售，半導體類股領跌。韓國市場 SK 海力士盤中跌幅一度超過 15%，收跌 9.61%；SK 海力士雖創下季度營收、利潤歷史新高，但業績不如分析師預期。
三星電子跌超過 5%，LG 重挫 10.89%，首爾半導體重摔 8.89%。
與此同時，日本晶片類股普跌，鎧俠暴跌 13.85%，東京電子大跌 10.59%；軟銀驟跌 6.95%。
據《第一財經》周四報導，本輪拋售潮由輝達 (NVDA-US) 領跌：自上周五收盤至今，輝達市值縮水近 2,500 億美元。SK 海力士和三星電子市值分別蒸發 1,760 億和 1,730 億美元。美光科技 (MU-US) 、AMD(AMD-US) 市值縮水約 1,300 億美元，台積電 (2330-TW) (TSM-US) 市值蒸發 1,190 億美元。
FactSet 的統計數據顯示：全球 20 家一線晶片企業，從上周五收盤至今合計市值蒸發超過 1.5 兆美元。
過去兩年 AI 產業爆發，晶片股成為最大受益賽道之一，資金瘋狂湧入相關個股，押注 AI 巨額資本開支帶來業績紅利。
費城半導體指數（SOX）覆蓋美股 30 家重量級晶片企業，過去 12 個月累計漲幅高達 92%，但近一個月回撤近 20%。
晨星首席股票策略師邁克爾・菲爾德表示：「本輪下跌核心驅動是市場情緒。」他說道：「簡單來說，就是市場信心崩塌。我們依然看多多數標的，但這類成長股估值高度依賴遠期現金流，需要投資者極強長期信心支撐。」
Forrester 副總裁、首席分析師戴查理指出，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 此前上調 2026 年資本開支指引，大舉擴建 AI 算力基建。
「投資者正在重新評估前所未有的 AI 投入規模能否匹配企業短期營收增長，市場也擔憂晶片、AI 基建賽道競爭持續加劇。」戴查理說道。
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