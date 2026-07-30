拋售愈演愈烈！全球晶片股總市值三天蒸發1.5兆美元

受市場擔憂各大科技企業在人工智慧（AI）領域持續巨額資本投入、美國聯準會（Fed）政策預期收緊等因素影響，全球晶片股本周總市值蒸發超過 1.5 兆美元，投資者恐慌情緒席捲整個半導體賽道。

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與此同時，日本晶片類股普跌，鎧俠暴跌 13.85%，東京電子大跌 10.59%；軟銀驟跌 6.95%。

FactSet 的統計數據顯示：全球 20 家一線晶片企業，從上周五收盤至今合計市值蒸發超過 1.5 兆美元。

費城半導體 指數（SOX）覆蓋美股 30 家重量級晶片企業，過去 12 個月累計漲幅高達 92%，但近一個月回撤近 20%。

晨星首席股票策略師邁克爾・菲爾德表示：「本輪下跌核心驅動是市場情緒。」他說道：「簡單來說，就是市場信心崩塌。我們依然看多多數標的，但這類成長股估值高度依賴遠期現金流，需要投資者極強長期信心支撐。」