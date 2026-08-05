鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-05 15:39

據路透社報載，美國川普政府正起草一項禁令，研擬禁止中國製光收發模組進口美國，以支撐保護 AI 熱潮的關鍵基礎設施，市場預期，除了美系光通訊廠 Coherent (Corp-US) 和 Lumentum(LITE-US) 受惠外，但因美系廠商產能有限，台廠有望承接部分訂單，喜迎非紅商機，投資人後續可觀察業者擴產速度、資本支出投入及客戶認證進度切入。

據了解，這項過去未曾曝光的措施，主要目的在防範中國廠商藉由相關設備竊取資料、植入惡意軟體或干擾容納訓練與運行 AI 模型晶片的美國資料中心運作。

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業界指出，過去中國憑藉完整供應鏈、成本及量產優勢，已成為全球高速光模組主要供應來源，特別在 AI 資料中心市場占有重要地位，若 (資訊傳輸中心)CSP 被迫降低中國比重，原有訂單勢必尋求替代來源，已具備北美客戶認證及高速產品量產能力的廠商，可望優先受惠。

在台廠中，有望受惠的包括 CPO 共同封裝光學元件、上游三五族化工磊晶廠及光收發模組廠等類股。

CPO 共同封裝光學元件：

其中 CPO 封裝光學廠以能直接提供 800G、1.6T 光模組為主，法人指出，從產品線可觀察，是否已打進美系雲端客戶供應鏈廠為主。包括已切入北美四大 CSP 大廠之一的光聖 (6442-TW)；輝達供應鏈的波若威 (3163-TW)，旗下 800G 光纖套件與光纖配線盒等產品，已獲輝達指定即採用。

上詮 (3363-TW) 則憑藉 FAU 手握數 10 項專利技術，今年下半年已開始交付 1.6T 的 FAU 產品，產品規格同步往更高速傳輸推進，規劃於 2027 年推進至 6.4T 規格；其他包括眾達 - KY(4977-TW) 及前鼎 (4908-TW) 也有望受惠。

三五族群台廠、光收發模組廠：

聯亞已搶下美系雲端大廠訂單並持續積極擴產，法人估獲利下半年有望大幅跳升；環宇 - KY 與 IET-KY 英特磊過去則長期深耕化合物半導體與高階磊晶，隨著 1.6T 高速光模組需求暴增，出貨有望持續放量增長。

此外，近 2 年磷化銦 (InP) 基板供應缺口難以快速解決，自中國去 (2025) 年 2 月起收緊磷化銦限制後，出口許可延宕已波及美國與亞洲廠商，輝達投資的 Coherent 執行長今年 5 月初更在財報會議中示警磷化銦短缺問題，明 (2026) 年至 2027 年恐持續吃緊。目前台廠如英特磊為例，目前 9 成以上磷化銦基板來自日廠，少許從歐洲廠商進貨。

CPO 共同封裝光學廠則以華星光 (4979-TW) 聚焦高速光收發元件，受惠 CSP 升級，營運也持續改善；聯鈞 (3450-TW) 的高速雷射晶粒封裝產能較去年翻倍擴增，高階產品佔比顯著提升；智邦 (2345-TW) 則作為 AI 交換器重要供應商，800G 產品快速放量。