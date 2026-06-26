AI熱潮開始降溫？科技基金一周流出近200億美元
鉅亨網編譯段智恆
美國基金資金流向出現明顯轉變。根據 LSEG Lipper 最新統計，截至 6 月 24 日當周，美國股票基金遭投資人淨贖回 35.3 億美元，與前一周大舉淨流入 376.3 億美元形成強烈反差。市場擔憂科技業持續透過舉債支應龐大投資，加上聯準會 (Fed) 維持偏鷹立場的預期升溫，使投資人風險偏好降溫，資金開始撤出股市。
近期大型科技股估值偏高，加上企業持續投入人工智慧 (AI) 基礎建設，資本支出規模不斷擴大，市場開始關注相關投資是否過度仰賴借貸。馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX(SPCX-US) 日前加入大型科技企業行列，透過發行公司債籌資，也進一步加深市場對科技業舉債擴張的疑慮，令投資情緒承受壓力。
另一方面，市場也持續消化通膨壓力升溫帶來的影響。部分投資人預期，Fed 今年仍可能升息 1 碼 (25 個基點)，使市場避險情緒升高，進一步促使資金撤離風險性資產。
從類股基金來看，科技基金成為資金撤出重災區，當周淨流出近 200 億美元，幾乎完全抵銷前一周 214.6 億美元的淨流入。金融基金、工業基金及非必需消費品基金也同步失血，分別流出 10.6 億美元、8.3 億美元及 7.33 億美元，顯示市場賣壓已不再侷限於科技股，而是擴散至多個景氣循環族群。
債券市場方面，資金仍維持淨流入，但規模放緩至 73.3 億美元，創八周以來新低。其中，短中期投資等級債基金吸引 29.5 億美元，一般應稅固定收益基金流入 20.3 億美元，市政債基金則流入 6.33 億美元，三類基金流入金額均低於前一周，反映投資人對固定收益市場的布局也趨於保守。
此外，貨幣市場基金當周遭淨贖回 257.4 億美元，創 4 月 15 日以來最大單周資金流出，顯示投資人在調整資產配置之際，也開始降低現金部位，整體市場資金流向呈現重新布局的跡象。
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