花旗：牛市動能未歇 調升標普500指數年底目標價至8100點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-26 20:30

花旗集團策略師近期發表報告，重申對全球股市的「增持」評級。花旗指出，歷史上牛市的終結往往是由激進的升息周期所引發，但目前的金融環境並未出現此種跡象。

花旗：牛市動能未歇 調升標普500指數目標價至8100點(圖:shutterstock)

花旗回顧過去幾十年的市場高點，2000 年標普 500 指數觸頂前，聯準會 (Fed) 升息了 175 個基點；2007 年高點前升息了 425 個基點；2018 年的小幅回調源於 225 個基點的升息；而 2022 年的拋售潮則是受 525 個基點的升息周期驅動。

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策略師認為，除了新冠疫情引發的崩盤等少數例外，利率通常是關鍵。鑑於聯準會目前甚至尚未開始升息，且資產負債表仍在擴張，花旗認為牛市結構依然完好。

基於強勁的企業獲利動能，花旗已將 2026 年標普 500 指數的目標價從 7,700 點上調至 8,100 點。

在區域配置上，花旗偏好美國市場與新興亞洲。儘管 AI 相關交易和新興亞洲存在倉位風險，但研究顯示，南韓綜合股價指數 (KOSPI) 的部位自伊朗衝突前已大幅下降，與持續攀升的那斯達克及標普 500 形成對比。

在產業方面，花旗除了看好科技股，也將工業股視為首選。工業行業在過去一年的獲利上修比例位居第 87 百分位，且與金融、科技或通訊服務相比，倉位較不擁擠。

至於歐洲市場，花旗整體持「中性」立場。雖然近期因美伊諒解備忘錄對「歐洲斯托克 50 指數」進行戰術性做多，但策略師認為歐洲缺乏 AI 這類全球股市的核心結構性驅動力，因此近期的領先表現可能難以持續。