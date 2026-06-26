鉅亨網編譯段智恆 2026-06-26 21:00

中國期貨業者正加速布局國際金屬衍生品市場。《路透》周五 (26 日) 援引知情人士消息報導，中國三大期貨券商──永安期貨、東方期貨及國泰君安期貨，正準備申請加入倫敦金屬交易所 (LME) 會員資格，希望藉此擴大全球業務版圖，並提升中國在全球最大工業金屬交易市場的影響力。

消息人士指出，國泰君安期貨已展開 LME 會員申請程序；東方期貨也規劃提出申請，但時程尚未確定；總部位於杭州的永安期貨則在去年成立英國子公司後，正積極籌備申請作業。三家公司均為中國上海期貨交易所的重要參與者，過去十年間也陸續在新加坡設立據點，作為拓展海外市場的重要基地。

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目前 LME 超過 40 家結算會員中，僅有 6 家來自中國，使身為全球最大工業金屬生產與消費國的中國，在國際金屬衍生品交易市場仍顯得代表性不足。市場人士認為，若更多中國券商取得會員資格，將有助於爭取更多金屬衍生品交易與結算業務收入，並提升中國金融機構在全球市場的競爭力。

知情人士表示，永安期貨旗下英國子公司 Yongan International Financial (UK) 已聘請曾任職於廣發金融市場 (GF Financial Markets) 倫敦團隊的張偉 (Zhang Wei)，負責英國業務及推動 LME 會員申請。英國公司登記資料顯示，張偉已於今年 4 月出任董事。據了解，他過去也曾任職於招商證券，而招商證券曾是 LME 會員，但已於 2021 年初退出。

永安期貨本月也透過投資人互動平台表示，公司正向英國金融行為監管局 (FCA) 申請監管牌照，為未來在英國及歐洲市場合法合規經營奠定基礎。兩名消息人士指出，取得 FCA 執照將是申請 LME 會員的重要前置條件，雖然永安並未在公告中直接提及 LME，但市場普遍認為兩者密切相關。

永安期貨表示，未來將善用倫敦作為國際金融中心的優勢，結合香港與新加坡的資源，打造具跨境整合能力的金融服務平台，加速全球化布局。