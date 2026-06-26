鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-27 01:30

市場原先押注聯準會 (Fed) 今年仍有調整利率空間，但最新兩項經濟學家調查顯示，隨著通膨居高不下、就業市場持續穩健，加上 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 上任後轉向更強硬的抗通膨立場，市場對降息的期待正快速消退，甚至已有愈來愈多分析師開始預期今年可能重新升息。

Fed年底前按兵不動？調查：通膨壓力未解、華許鷹派立場改寫降息預期(圖：REUTERS/TPG)

《路透》針對 6 月 23 日至 25 日訪問多位經濟學家發現，超過四分之三受訪者預估，聯邦基金利率將維持目前 3.50% 至 3.75% 區間至今年底，支持按兵不動的比例較 Fed 6 月會議前進一步提高。另一方面，《彭博》最新調查也顯示，經濟學家已將 Fed 首次降息時間延後至 2027 年年中，反映市場對高利率將維持更久已逐漸形成共識。

‌



儘管近期美伊達成臨時協議後，油價已回落至接近 2 月戰事爆發前水準，但分析師普遍認為，能源價格衝擊仍持續透過供應鏈推升物價，加上川普政府全面關稅政策帶來成本壓力，美國通膨短期內仍將遠高於 Fed 2% 的目標。

通膨、就業同步走強 升息預期重新升溫

《彭博》調查顯示，經濟學家已將今年底核心個人消費支出 (Core PCE) 年增率預估由先前水準上修至 3.2%，整體 PCE 通膨率則維持 3.5% 左右。同時，就業市場表現持續優於預期，失業率預估遭下修，就業成長預測也同步調高，顯示勞動市場依舊具有韌性，降低 Fed 放鬆政策的急迫性。

《路透》調查更顯示，目前已有 15 位受訪經濟學家預期今年至少升息一次，其中包括 5 家一級交易商 (primary dealers)，反觀預測降息者僅剩 9 位，為 2023 年以來首度出現「升息派」人數超越「降息派」。

美國銀行 (BofA) 更成為調查中最鷹派的機構，預估 Fed 今年將升息三次。相較之下，花旗 (Citi) 仍維持今年降息兩次的預測，顯示市場對政策路徑仍存在明顯分歧。

先鋒集團 (Vanguard) 資深美國經濟學家 Josh Hirt 指出，目前維持利率不變仍是最適當選項，但若未來通膨數據持續朝不利方向發展，「Fed 將愈來愈難合理化不進一步升息」。

華許淡化前瞻指引 Fed 溝通模式迎重大轉變

除了利率展望改變外，Fed 政策溝通方式也正出現重大轉折。

華許在首次主持利率決策記者會時，幾乎將焦點完全放在恢復物價穩定，鮮少提及就業市場，並強調 2% 通膨目標仍是 Fed 首要任務，展現比前主席鮑爾 (Jerome Powell) 更鮮明的鷹派立場。

此外，Fed 6 月政策聲明大幅刪減前瞻指引 (forward guidance)，整體篇幅明顯精簡，外界認為風格近似前主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 執掌 Fed 時期較為簡潔且不易解讀的溝通模式。華許也同步宣布啟動 Fed 運作全面檢討，象徵政策框架可能進一步調整。

部分經濟學家則對此保持審慎態度。美國銀行經濟學家 Stephen Juneau 表示，Fed 仍需要適度的前瞻指引協助市場理解政策方向，完全回到葛林斯潘時代較不透明的溝通方式，未必有助於穩定市場預期。