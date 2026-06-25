鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-25 23:00

美國勞工部周四 (25 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業救濟金人數意外大幅下降，顯示美國就業市場依舊展現韌性，進一步支撐市場對聯準會 (Fed) 維持鷹派立場的預期。不過，持續申領失業救濟金人數攀升至 3 個月高點，也反映部分失業者重新就業的難度正在增加。

上周初領失業救濟金人數意外大幅下降，進一步支撐市場對 Fed 維持鷹派立場的預期。(圖：ZeroHedge)

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截至 6 月 20 日當周，經季節調整後，美國初領失業救濟金人數減少 1.2 萬人至 21.5 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人，也回落至 2021 年以來相對低檔水準。前一周數據曾觸及近 4 個月高點，因此此次回落幅度超出市場預期。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

分析指出，數據涵蓋六月節 (Juneteenth) 假期期間，可能對申請數字造成部分干擾。此外，每年 5 月底至 6 月適逢學年結束，美國部分州允許非教學人員於暑假期間申請失業救濟，季節性因素也可能影響短期數據波動。

儘管如此，整體趨勢顯示美國勞動市場並未出現明顯惡化跡象。雖然初領失業救濟金人數今年以來大多維持在 19 萬至 23 萬人區間偏高位置，但企業尚未因美伊戰爭帶來的成本壓力而大規模裁員，勞動市場在去年短暫放緩後已重新站穩腳步。

然而，就業市場並非毫無隱憂。報告顯示，截至 6 月 13 日當周，持續申領失業救濟金人數增加 2.1 萬人至 182.1 萬人，創下近 3 個月新高。這項數據通常被視為反映就業市場招聘狀況的重要指標，持續攀升意味部分失業者找到新工作的時間正在拉長。

持續申領失業救濟金人數創下近 3 個月新高。(圖：ZeroHedge)

目前美國失業率已連續 3 個月維持在 4.3%，整體就業市場依然穩健，但企業招聘態度仍相對保守。許多求職者面臨較長的待業期，其中應屆大學畢業生受到影響尤為明顯。市場人士指出，部分企業開始利用人工智慧 (AI) 工具處理基礎行政與入門工作，可能壓縮部分初階職缺需求。

美國政府本月稍早公布數據顯示，5 月失業者的待業中位數已升至 11.6 周，較 4 月的 11 周進一步增加，創下 2021 年 11 月以來最長紀錄。